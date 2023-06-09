عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230609/تقارير-وكلاء-أعمال-نيمار-يجرون-محادثات-بشأن-انتقاله-إلى-أحد-الأندية-السعودية-1077934201.html
تقارير: وكلاء أعمال نيمار يجرون محادثات بشأن انتقاله إلى أحد الأندية السعودية
تقارير: وكلاء أعمال نيمار يجرون محادثات بشأن انتقاله إلى أحد الأندية السعودية
أفادت تقارير صحفية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مطلوب للعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T10:51+0000
2023-06-09T10:51+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
نادي باريس سان جيرمان
أخبار نادي الهلال السعودي
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/09/1071034107_0:0:1781:1001_1920x0_80_0_0_680a68f249052c89165e6181f7c82bdd.jpg
وبحسب ما ذكره موقع "90Min"، فإن السعودية تستهدف التعاقد مع نيمار، حيث ستجهز عرضا ضخما للاعب البرازيلي، لإقناعه باللعب في الدوري السعودي.ولم يفصح الموقع عن اسم النادي الذي قد ينتقل إليه نيمار، إلا أن اسم النجم البرازيلي اقترن في وقت سابق بالانضمام إلى الهلال.ويسعى الهلال لضم نجم عالمي من العيار الثقيل بعد فشله في التعاقد مع ليونيل ميسي، الذي فضل الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، بينما تعاقد منافسه الاتحاد مع كريم بنزيما، بينما يضم غريمه النصر كريستيانو رونالدو.وتجدر الإشارة إلى أن نيمار مطلوب أيضاً في عدة أندية إنجليزية، هي مانشستر يونايتد و تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.يشار إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في التخلص من نيمار، في ظل تذبذب مستواه وكثرة إصاباته، إضافة لمعاناته من مشاكل انضباطية خارج الملعب.ويلعب نيمار البالغ من العمر 31 عاماً لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ 2017، قادماً من برشلونة الذي لعب له خلال الفترة من 2013، وحتى 2017.
https://sputnikarabic.ae/20230608/ميسي-يكشف-سبب-عدم-عودته-لبرشلونة-وانتقاله-إلى-إنتر-ميامي-الأمريكي-فيديو-1077875902.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/09/1071034107_0:0:1581:1186_1920x0_80_0_0_50de81b0de0487de9d041072ef3b30d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
رياضة, منوعات, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار

تقارير: وكلاء أعمال نيمار يجرون محادثات بشأن انتقاله إلى أحد الأندية السعودية

10:51 GMT 09.06.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZنيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
أفادت تقارير صحفية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مطلوب للعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.
وبحسب ما ذكره موقع "90Min"، فإن السعودية تستهدف التعاقد مع نيمار، حيث ستجهز عرضا ضخما للاعب البرازيلي، لإقناعه باللعب في الدوري السعودي.

وكشف الموقع أن وكلاء أعمال نيمار أجروا محادثات مع وفد يمثل دوري المحترفين السعودي، بخصوص انتقال النجم البرازيلي إلى أحد الأندية السعودية.

ولم يفصح الموقع عن اسم النادي الذي قد ينتقل إليه نيمار، إلا أن اسم النجم البرازيلي اقترن في وقت سابق بالانضمام إلى الهلال.
ويسعى الهلال لضم نجم عالمي من العيار الثقيل بعد فشله في التعاقد مع ليونيل ميسي، الذي فضل الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، بينما تعاقد منافسه الاتحاد مع كريم بنزيما، بينما يضم غريمه النصر كريستيانو رونالدو.
الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
مجتمع
ميسي يكشف سبب عدم عودته لبرشلونة وانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي... فيديو
أمس, 09:03 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن نيمار مطلوب أيضاً في عدة أندية إنجليزية، هي مانشستر يونايتد و تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.
يشار إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في التخلص من نيمار، في ظل تذبذب مستواه وكثرة إصاباته، إضافة لمعاناته من مشاكل انضباطية خارج الملعب.
ويلعب نيمار البالغ من العمر 31 عاماً لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ 2017، قادماً من برشلونة الذي لعب له خلال الفترة من 2013، وحتى 2017.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала