https://sputnikarabic.ae/20230609/تقارير-وكلاء-أعمال-نيمار-يجرون-محادثات-بشأن-انتقاله-إلى-أحد-الأندية-السعودية-1077934201.html
تقارير: وكلاء أعمال نيمار يجرون محادثات بشأن انتقاله إلى أحد الأندية السعودية
تقارير: وكلاء أعمال نيمار يجرون محادثات بشأن انتقاله إلى أحد الأندية السعودية
أفادت تقارير صحفية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مطلوب للعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T10:51+0000
2023-06-09T10:51+0000
2023-06-09T10:51+0000
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وبحسب ما ذكره موقع "90Min"، فإن السعودية تستهدف التعاقد مع نيمار، حيث ستجهز عرضا ضخما للاعب البرازيلي، لإقناعه باللعب في الدوري السعودي.ولم يفصح الموقع عن اسم النادي الذي قد ينتقل إليه نيمار، إلا أن اسم النجم البرازيلي اقترن في وقت سابق بالانضمام إلى الهلال.ويسعى الهلال لضم نجم عالمي من العيار الثقيل بعد فشله في التعاقد مع ليونيل ميسي، الذي فضل الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، بينما تعاقد منافسه الاتحاد مع كريم بنزيما، بينما يضم غريمه النصر كريستيانو رونالدو.وتجدر الإشارة إلى أن نيمار مطلوب أيضاً في عدة أندية إنجليزية، هي مانشستر يونايتد و تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.يشار إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في التخلص من نيمار، في ظل تذبذب مستواه وكثرة إصاباته، إضافة لمعاناته من مشاكل انضباطية خارج الملعب.ويلعب نيمار البالغ من العمر 31 عاماً لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ 2017، قادماً من برشلونة الذي لعب له خلال الفترة من 2013، وحتى 2017.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
رياضة, منوعات, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
تقارير: وكلاء أعمال نيمار يجرون محادثات بشأن انتقاله إلى أحد الأندية السعودية
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أفادت تقارير صحفية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مطلوب للعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.
وبحسب ما ذكره
موقع "90Min"، فإن السعودية تستهدف التعاقد مع نيمار، حيث ستجهز عرضا ضخما للاعب البرازيلي، لإقناعه باللعب في الدوري السعودي.
وكشف الموقع أن وكلاء أعمال نيمار أجروا محادثات مع وفد يمثل دوري المحترفين السعودي، بخصوص انتقال النجم البرازيلي إلى أحد الأندية السعودية.
ولم يفصح الموقع عن اسم النادي الذي قد ينتقل إليه نيمار، إلا أن اسم النجم البرازيلي اقترن في وقت سابق بالانضمام إلى الهلال.
ويسعى الهلال لضم نجم عالمي من العيار الثقيل بعد فشله في التعاقد مع ليونيل ميسي
، الذي فضل الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، بينما تعاقد منافسه الاتحاد مع كريم بنزيما
، بينما يضم غريمه النصر كريستيانو رونالدو.
وتجدر الإشارة إلى أن نيمار مطلوب أيضاً في عدة أندية إنجليزية، هي مانشستر يونايتد و تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.
يشار إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في التخلص من نيمار، في ظل تذبذب مستواه وكثرة إصاباته، إضافة لمعاناته من مشاكل انضباطية خارج الملعب.
ويلعب نيمار البالغ من العمر 31 عاماً لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ 2017، قادماً من برشلونة
الذي لعب له خلال الفترة من 2013، وحتى 2017.