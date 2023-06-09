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https://sputnikarabic.ae/20230609/زلزال-بقوة-52-درجة-يقع-قبالة-سواحل-كامتشاتكا-في-أقصى-الشرق-الروسي-1077921198.html
زلزال بقوة 5.2 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي
زلزال بقوة 5.2 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي
أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الجمعة، رصد زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قرب السواحل الشرقية لشبه... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T04:11+0000
2023-06-09T04:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
زلزال
كامتشاتكا
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
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بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي - سبوتنيك. وأوضح الفرع المحلي في بيانه أن الزلزال وقع صباح اليوم 9 يونيو/حزيران، على بُعد 393 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 163 ألف نسمة، وبعُمق 51.2 كيلومترًا تحت قاع البحر.ووفقًا للمعلومات الواردة من إدارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا، لم يشعر سكان المدن بالهزات الأرضية، ولم يتم الإعلان عن أي تحذير بشأن احتمالية حدوث موجات تسونامي في المنطقة، كما لم يحدث أي أضرار مادية أو خسائر بشرية.
https://sputnikarabic.ae/20230501/روسيا--زلزال-بقوة-5-درجات-يقع-بالقرب-من-بركان-شيفلوتش-في-كامتشاتكا-1076503915.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, زلزال, كامتشاتكا, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, زلزال, كامتشاتكا, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

زلزال بقوة 5.2 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي

04:11 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 04:12 GMT 09.06.2023)
© AFP 2023 / Richter magnitude scale / مقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale /
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أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الجمعة، رصد زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قرب السواحل الشرقية لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.
بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي - سبوتنيك. وأوضح الفرع المحلي في بيانه أن الزلزال وقع صباح اليوم 9 يونيو/حزيران، على بُعد 393 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 163 ألف نسمة، وبعُمق 51.2 كيلومترًا تحت قاع البحر.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
روسيا .. زلزال بقوة 5 درجات يقع بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا
1 مايو, 06:03 GMT
ووفقًا للمعلومات الواردة من إدارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا، لم يشعر سكان المدن بالهزات الأرضية، ولم يتم الإعلان عن أي تحذير بشأن احتمالية حدوث موجات تسونامي في المنطقة، كما لم يحدث أي أضرار مادية أو خسائر بشرية.
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