تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
08:01 GMT 09.06.2023
إصابة شخصين بجروح جراء تحطم طائرة مسيرة في فورونيج الروسية
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، اليوم الجمعة، إصابة شخصين جراء سقوط طائرة مسيرة في فورونيج، وأنهما يتلقيان المساعدة الطبية.
07:54 GMT 09.06.2023
07:54 GMT 09.06.2023
07:54 GMT 09.06.2023
07:54 GMT 09.06.2023
بوشيلين لسبوتنيك: من السابق لأوانه الحديث عن السلام من الضروري هزيمة أوكرانيا أولًا
07:54 GMT 09.06.2023
07:53 GMT 09.06.2023
07:53 GMT 09.06.2023
07:52 GMT 09.06.2023