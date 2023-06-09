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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077924116.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T07:50+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:50 GMT 09.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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08:01 GMT 09.06.2023
إصابة شخصين بجروح جراء تحطم طائرة مسيرة في فورونيج الروسية
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، اليوم الجمعة، إصابة شخصين جراء سقوط طائرة مسيرة في فورونيج، وأنهما يتلقيان المساعدة الطبية.
07:54 GMT 09.06.2023
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
07:50 GMT
07:54 GMT 09.06.2023
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشيلين: لا يمكن التحدث الآن عن السلام يجب إطاحة نظام أوكرانيا
07:34 GMT
07:54 GMT 09.06.2023
تقديم الإغاثة في خيرسون بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطوارئ الروسية: تم إجلاء أكثر من ألف شخص في مقاطعة خيرسون... فيديو
05:18 GMT
07:54 GMT 09.06.2023
بوشيلين لسبوتنيك: من السابق لأوانه الحديث عن السلام من الضروري هزيمة أوكرانيا أولًا
07:54 GMT 09.06.2023
07:53 GMT 09.06.2023
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشيلين: تحرير مارينكا بالكامل لن يطول بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة
04:49 GMT
07:53 GMT 09.06.2023
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة 3 أشخاص في بيلغورود الروسية جراء قصف أوكراني
04:24 GMT
07:52 GMT 09.06.2023
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر أكثر من 50 آلية عسكرية أوكرانية
02:04 GMT
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