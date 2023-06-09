https://sputnikarabic.ae/20230609/مسؤول-أمريكي-كبير-يصافح-سمكة-قرش-بعد-مهاجمتها-مواطنا-روسيا-صورة--1077957080.html
مسؤول أمريكي كبير يصافح سمكة قرش بعد مهاجمتها مواطنا روسيا... صورة
مسؤول أمريكي كبير يصافح سمكة قرش بعد مهاجمتها مواطنا روسيا... صورة
سخر كبير المستشارين السياسيين في اللجنة الأمريكية للأمن والتعاون في أوروبا، بول ماسارو، من مهاجمة سمكة قرش في مدينة الغردقة المصرية لمواطن روسي. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T14:33+0000
2023-06-09T14:33+0000
2023-06-09T14:49+0000
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وكتب بول ماسارو على صفحته في "تويتر": "أفضل شيء رأيته اليوم".واعتبر العديد من المعلقين أن هذا المنشور غبيًا، ونصحوا ماسارو بعدم إلحاق العار بنفسه.وكتب آخر: "إنه أمر مثير للاشمئزاز".وفي وقت سابق، أفادت السفارة الروسية في مصر في بيان: "في 8 يونيو/حزيران، توفي رجل نتيجة هجوم سمكة قرش في منطقة دريم بيتش (الغردقة)، في هذا الصدد، نطلب من المواطنين الروس اليقظة وتوخي الحذر أثناء الوجود في الماء".وأضاف البيان أن الوزارة أصدرت تعليماتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث، وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء في المنطقة".وأعلنت السلطات المصرية إغلاق جميع شواطئ مدينة الغردقة بشكل مؤقت، على خلفية مصرع مواطن روسي جراء هجوم سمكة قرش.
https://sputnikarabic.ae/20230608/السلطات-المصرية-تضبط-القرش-الذي-هاجم-مواطنا-روسيا-فيديو-1077916522.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار العالم الآن
مسؤول أمريكي كبير يصافح سمكة قرش بعد مهاجمتها مواطنا روسيا... صورة
14:33 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 14:49 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
سخر كبير المستشارين السياسيين في اللجنة الأمريكية للأمن والتعاون في أوروبا، بول ماسارو، من مهاجمة سمكة قرش في مدينة الغردقة المصرية لمواطن روسي.
وكتب بول ماسارو على صفحته في "تويتر": "أفضل شيء رأيته اليوم".
واعتبر العديد من المعلقين أن هذا المنشور غبيًا، ونصحوا ماسارو بعدم إلحاق العار بنفسه.
وكتب أحد المعلقين: "هل تضحك حقًا على رجل أكلته سمكة قرش حياً؟ بغض النظر عن البلد الذي ينتمي إليه، هذا مقرف".
وكتب آخر: "إنه أمر مثير للاشمئزاز".
وفي وقت سابق، أفادت السفارة الروسية في مصر في بيان: "في 8 يونيو/حزيران، توفي رجل نتيجة هجوم سمكة قرش في منطقة دريم بيتش (الغردقة)، في هذا الصدد، نطلب من المواطنين الروس اليقظة وتوخي الحذر أثناء الوجود في الماء".
وأضاف البيان أن الوزارة أصدرت تعليماتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث، وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء في المنطقة".
وأعلنت السلطات المصرية إغلاق جميع شواطئ مدينة الغردقة بشكل مؤقت، على خلفية مصرع مواطن روسي جراء هجوم سمكة قرش.