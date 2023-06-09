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https://sputnikarabic.ae/20230609/مقتل-27-شخصا-وإصابة-53-آخرين-في-انفجار-في-منطقة-شابيل-السفلى-بالصومال-1077962458.html
مقتل 27 شخصا وإصابة 53 آخرين في انفجار في منطقة شابيل السفلى بالصومال
مقتل 27 شخصا وإصابة 53 آخرين في انفجار في منطقة شابيل السفلى بالصومال
لقي ما لا يقل عن 27 شخصًا حتفهم، من بينهم أطفال، وأصيب 53 آخرون نتيجة انفجار قذيفة غير مُنفجرة سابقًا في الصومال. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T21:26+0000
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وجاء في بيان لوكالة "سونا" المحلية: "للأسف، ارتفع عدد القتلى في قرية مورالي إلى 27 شخصًا، و53 آخرون أصيبوا نتيجة انفجار قذيفة غير مُنفجرة سابقًا ... في منطقة الشبيلي السفلى".وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن معظم القتلى هم أطفال.
https://sputnikarabic.ae/20221127/انفجار-ضخم-وإطلاق-نار-بالقرب-من-القصر-الرئاسي-الصومالي-بالعاصمة-مقدشيو--1070605769.html
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل 27 شخصا وإصابة 53 آخرين في انفجار في منطقة شابيل السفلى بالصومال

21:26 GMT 09.06.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh / الصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh /
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لقي ما لا يقل عن 27 شخصًا حتفهم، من بينهم أطفال، وأصيب 53 آخرون نتيجة انفجار قذيفة غير مُنفجرة سابقًا في الصومال.
وجاء في بيان لوكالة "سونا" المحلية: "للأسف، ارتفع عدد القتلى في قرية مورالي إلى 27 شخصًا، و53 آخرون أصيبوا نتيجة انفجار قذيفة غير مُنفجرة سابقًا ... في منطقة الشبيلي السفلى".
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وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن معظم القتلى هم أطفال.
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