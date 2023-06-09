https://sputnikarabic.ae/20230609/مقتل-27-شخصا-وإصابة-53-آخرين-في-انفجار-في-منطقة-شابيل-السفلى-بالصومال-1077962458.html
مقتل 27 شخصا وإصابة 53 آخرين في انفجار في منطقة شابيل السفلى بالصومال
مقتل 27 شخصا وإصابة 53 آخرين في انفجار في منطقة شابيل السفلى بالصومال
لقي ما لا يقل عن 27 شخصًا حتفهم، من بينهم أطفال، وأصيب 53 آخرون نتيجة انفجار قذيفة غير مُنفجرة سابقًا في الصومال. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T21:26+0000
2023-06-09T21:26+0000
2023-06-09T21:26+0000
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وجاء في بيان لوكالة "سونا" المحلية: "للأسف، ارتفع عدد القتلى في قرية مورالي إلى 27 شخصًا، و53 آخرون أصيبوا نتيجة انفجار قذيفة غير مُنفجرة سابقًا ... في منطقة الشبيلي السفلى".وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن معظم القتلى هم أطفال.
https://sputnikarabic.ae/20221127/انفجار-ضخم-وإطلاق-نار-بالقرب-من-القصر-الرئاسي-الصومالي-بالعاصمة-مقدشيو--1070605769.html
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مقتل 27 شخصا وإصابة 53 آخرين في انفجار في منطقة شابيل السفلى بالصومال
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لقي ما لا يقل عن 27 شخصًا حتفهم، من بينهم أطفال، وأصيب 53 آخرون نتيجة انفجار قذيفة غير مُنفجرة سابقًا في الصومال.
وجاء في بيان لوكالة "سونا" المحلية: "للأسف، ارتفع عدد القتلى في قرية مورالي إلى 27 شخصًا، و53 آخرون أصيبوا نتيجة انفجار قذيفة غير مُنفجرة
سابقًا ... في منطقة الشبيلي السفلى".
27 نوفمبر 2022, 18:33 GMT
وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن معظم القتلى هم أطفال.