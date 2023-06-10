https://sputnikarabic.ae/20230610/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لتدمير-دبابات-ليوبارد-الألمانية-وعربات-برادلي-الأمريكية-1077980500.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات قتال المشاة "برادلي" الأمريكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T14:53+0000
2023-06-10T14:53+0000
2023-06-10T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويظهر الفيديو تدمير واحتراق المعدات الغربية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التي استهدفها الجيش الروسي في اتجاه جنوب دونيتسك.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت 9 دبابات، منها 4 دبابات من طراز "ليوبارد"، و11 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك خمس عربات "برادلي" أمريكية في اتجاه جنوب دونيتسك.أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا - ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.
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روسيا
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات قتال المشاة "برادلي" الأمريكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
ويظهر الفيديو تدمير واحتراق المعدات الغربية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التي استهدفها الجيش الروسي في اتجاه جنوب دونيتسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت 9 دبابات، منها 4 دبابات من طراز "ليوبارد"، و11 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك خمس عربات "برادلي" أمريكية في اتجاه جنوب دونيتسك.
أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا - ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.