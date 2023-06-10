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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات--لتدمير-الدبابات-والمركبات-المدرعة-في-اتجاه-أرتيوموفسك-1077983707.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة في اتجاه أرتيوموفسك
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة في اتجاه أرتيوموفسك
قام رجال المدفعية من اللواء 200 من الأسطول الشمالي بتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأوكرانية خلال محاولة القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم في اتجاه... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T17:58+0000
2023-06-10T18:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ويظهر في مقطع الفيديو الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، ضربات المدفعية الروسية على دبابات العدو وعلى ناقلات الجند المدرعة وتدميرها وهي تحاول الهجوم في اتجاه أرتيوموفسك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع االروسية، أن القوات الروسية صدت خمس هجمات للعدو في مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول الناتو فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن "دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الجنود في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى". وأشار لافروف إلى أن أي توريد للأسلحة إلى أوكرانيا سيكون هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لتدمير-دبابات-ليوبارد-الألمانية-وعربات-برادلي-الأمريكية-1077980500.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة في اتجاه أرتيوموفسك

17:58 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 18:49 GMT 10.06.2023)
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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قام رجال المدفعية من اللواء 200 من الأسطول الشمالي بتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأوكرانية خلال محاولة القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم في اتجاه أرتيوموفسك.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، ضربات المدفعية الروسية على دبابات العدو وعلى ناقلات الجند المدرعة وتدميرها وهي تحاول الهجوم في اتجاه أرتيوموفسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع االروسية، أن القوات الروسية صدت خمس هجمات للعدو في مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
14:53 GMT
أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول الناتو فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن "دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الجنود في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى". وأشار لافروف إلى أن أي توريد للأسلحة إلى أوكرانيا سيكون هدفا مشروعا لروسيا.
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