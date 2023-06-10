https://sputnikarabic.ae/20230610/الرئاسة-الإيرانية-رئيسي-وماكرون-أكدا-على-تعزيز-التواصل-بشأن-المفاوضات-النووية-1077978097.html
الرئاسة الإيرانية: رئيسي وماكرون أكدا على تعزيز التواصل بشأن المفاوضات النووية
الرئاسة الإيرانية: رئيسي وماكرون أكدا على تعزيز التواصل بشأن المفاوضات النووية
أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت، أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اتصل بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتباحث معه لمدة 90 دقيقة". 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T13:42+0000
2023-06-10T13:42+0000
2023-06-10T13:42+0000
إيران
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إيمانويل ماكرون
إبراهيم رئيسي
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وقال النائب السياسي لمكتب الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي، إن "ماكرون أكد في هذا الاتصال الهاتفي على أنه يسعى للتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف جمشيدي، أن "الرئيسين الإيراني والفرنسي اتفقا في هذه المحادثة الطويلة على دفع العلاقات قدما، لا سيما حول محادثات رفع العقوبات والاتفاق النووي والتطورات الإقليمية، كما اتفقا على كيفية مواصلة التفاعل".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, إبراهيم رئيسي, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, إبراهيم رئيسي, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
الرئاسة الإيرانية: رئيسي وماكرون أكدا على تعزيز التواصل بشأن المفاوضات النووية
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أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت، أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اتصل بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتباحث معه لمدة 90 دقيقة".
وقال النائب السياسي لمكتب الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي، إن "ماكرون أكد في هذا الاتصال الهاتفي على أنه يسعى للتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف جمشيدي، أن "الرئيسين الإيراني والفرنسي اتفقا في هذه المحادثة الطويلة على دفع العلاقات قدما، لا سيما حول محادثات رفع العقوبات والاتفاق النووي والتطورات الإقليمية، كما اتفقا على كيفية مواصلة التفاعل".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي
، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق
.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.