https://sputnikarabic.ae/20230610/السعودية-ترحب-بإعلان-لجنة-66-حول-القوانين-المنظمة-للانتخابات-البرلمانية-والرئاسية-في-ليبيا-1077976339.html

السعودية ترحب بإعلان لجنة "6+6" حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

السعودية ترحب بإعلان لجنة "6+6" حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بتوافق أعضائها حول إعداد... 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T13:01+0000

2023-06-10T13:01+0000

2023-06-10T13:01+0000

العالم العربي

السعودية

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية بيانا قالت فيه إن "السعودية تشيد بالجهود المغربية في إنجاح الحوار والتوافق الهامين الذي تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة".وأعربت السعودية في بيانها عن أملها في "توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار".وفي وقت سابق، أعرب المجلس الرئاسي الليبي، يوم الخميس الماضي، عن تقديره للنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 الليبية، المكلفة بإعداد قانون الانتخابات، بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب.وجاء في بيان المجلس الرئاسي الليبي: "نثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6، بعد اجتماعاتها التي أقيمت تحت رعاية المملكة المغربية الكريمة، ونحثها في إطار اختصاصها الدستوري على إعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق المتبقية، للانتقال إلى مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة قبل نهاية العام الحالي لإنهاء المراحل الانتقالية".يذكر أن لجنة 6+6 أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230608/مسؤول-ليبي-روسيا-تدعم-الانتخابات-المنتظرة-في-ليبيا-وعرضت-تقديم-مساعدة-فنية-1077906886.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, السعودية, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار السعودية اليوم