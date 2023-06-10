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https://sputnikarabic.ae/20230610/السعودية-ترحب-بإعلان-لجنة-66-حول-القوانين-المنظمة-للانتخابات-البرلمانية-والرئاسية-في-ليبيا-1077976339.html
السعودية ترحب بإعلان لجنة "6+6" حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
السعودية ترحب بإعلان لجنة "6+6" حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بتوافق أعضائها حول إعداد... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T13:01+0000
2023-06-10T13:01+0000
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أخبار السعودية اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية بيانا قالت فيه إن "السعودية تشيد بالجهود المغربية في إنجاح الحوار والتوافق الهامين الذي تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة".وأعربت السعودية في بيانها عن أملها في "توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار".وفي وقت سابق، أعرب المجلس الرئاسي الليبي، يوم الخميس الماضي، عن تقديره للنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 الليبية، المكلفة بإعداد قانون الانتخابات، بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب.وجاء في بيان المجلس الرئاسي الليبي: "نثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6، بعد اجتماعاتها التي أقيمت تحت رعاية المملكة المغربية الكريمة، ونحثها في إطار اختصاصها الدستوري على إعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق المتبقية، للانتقال إلى مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة قبل نهاية العام الحالي لإنهاء المراحل الانتقالية".يذكر أن لجنة 6+6 أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230608/مسؤول-ليبي-روسيا-تدعم-الانتخابات-المنتظرة-في-ليبيا-وعرضت-تقديم-مساعدة-فنية-1077906886.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان لجنة "6+6" حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

13:01 GMT 10.06.2023
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Andrei Stenin
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رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بتوافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية بيانا قالت فيه إن "السعودية تشيد بالجهود المغربية في إنجاح الحوار والتوافق الهامين الذي تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة".
وأعربت السعودية في بيانها عن أملها في "توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
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8 يونيو, 13:25 GMT
وفي وقت سابق، أعرب المجلس الرئاسي الليبي، يوم الخميس الماضي، عن تقديره للنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 الليبية، المكلفة بإعداد قانون الانتخابات، بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب.
وجاء في بيان المجلس الرئاسي الليبي: "نثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6، بعد اجتماعاتها التي أقيمت تحت رعاية المملكة المغربية الكريمة، ونحثها في إطار اختصاصها الدستوري على إعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق المتبقية، للانتقال إلى مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة قبل نهاية العام الحالي لإنهاء المراحل الانتقالية".
يذكر أن لجنة 6+6 أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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