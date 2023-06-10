https://sputnikarabic.ae/20230610/السودان-يطلب-من-الاتحاد-الأفريقي-عدم-التعامل-مع-المبعوث-الأممي-فولكر-بيرتس-1077972469.html

السودان يطلب من الاتحاد الأفريقي عدم التعامل مع المبعوث الأممي فولكر بيرتس

السودان يطلب من الاتحاد الأفريقي عدم التعامل مع المبعوث الأممي فولكر بيرتس

طالبت السودان، اليوم السبت، "الاتحاد الأفريقي بعدم التعامل مع المبعوث الأممي للخرطوم فولكر بيرتس"، وذلك بعد ساعات من إعلان أنه غير مرحب به في البلاد. 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T10:11+0000

2023-06-10T10:11+0000

2023-06-10T10:11+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002650_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3a0c93453782585c2fb285cd3214fe5.jpg

وقالت السفارة السودانية في إثيوبيا، إنه "بناء على توجيهات الخارجية، فنطالب من إديس أبابا والاتحاد الأفريقي بعدم التعامل مع المبعوث الأممي الألماني"، حسب قناة "العربية".وأوضحت السفارة السودانية، قي بيان لها، أن "هذا الطلب يأتي بعد الرسالة التي وجهتها الخرطوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تخطره فيها أنها تعتبر بيرتس شخصا غير مرغوب فيه".وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس الجمعة، أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بأن ممثله فولكر بيرتس غير مرغوب فيه.وأصدرت الخارجية السودانية بيانًا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أعلنت فيه أن "حكومة جمهورية السودان أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بتعليق قبول السيد فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه".وفي شهر مايو/ أيار الماضي، تلقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، طالب فيها بإقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان.واعتبر البرهان أنه "ما كان لحميدتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتس"، وفق قوله.وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الألماني فولكر بيرتيس، ممثلا خاصا له في السودان ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس).وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230526/البرهان-نطالب-الأمم-المتحدة-باستبدال-مبعوثها-للسودان-فولكر-بيرتس--عاجل-1077464153.html

https://sputnikarabic.ae/20230608/السودان-يعلن-ممثل-الأمم-المتحدة-الخاص-شخصا-غير-مرغوب-فيه-1077919630.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, منظمة الأمم المتحدة