https://sputnikarabic.ae/20230610/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-ودعمه-لتوكاييف-بشأن-ضحايا-حرائق-الغابات-شرقي-كازاخستان-1077983350.html
بوتين يعرب عن تعازيه ودعمه لتوكاييف بشأن ضحايا حرائق الغابات شرقي كازاخستان
بوتين يعرب عن تعازيه ودعمه لتوكاييف بشأن ضحايا حرائق الغابات شرقي كازاخستان
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه ودعمه لرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، فيما يتعلق بحرائق الغابات واسعة النطاق شرقي البلاد. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T17:14+0000
2023-06-10T17:14+0000
2023-06-10T17:14+0000
روسيا
كازاخستان
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وجاء على موقع الكرملين: "عزيزي قاسم جومارت توكاييف، أرجو قبول كلمات التعاطف الصادقة والدعم فيما يتعلق بالكارثة التي ضربت المناطق الشرقية من كازاخستان - حرائق الغابات الواسعة النطاق".بدأ الحريق في غابات باتبايفسكي في منطقة أباي شرقي كازاخستان، يوم الخميس، بعد الصواعق التي ضربتها، ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماده بسرعة بسبب أن المنطقة تحولت إلى منطقة غير سالكة للسيارات.وأعلنت سلطات البلاد عن مصرع 14 من عمال الغابات نتيجة الحريق، الذي التهم أكثر من 60 ألف هكتار، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 شخص من وكالات طوارئ مختلفة يشاركون في جهود مكافحة الحرائق، بمساعدة 11 مروحية إطفاء.
https://sputnikarabic.ae/20230607/أمير-قطر-ورئيس-كازاخستان-يؤكدان-أهمية-تعزيز-العلاقات-بين-البلدين-1077858410.html
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روسيا, كازاخستان
بوتين يعرب عن تعازيه ودعمه لتوكاييف بشأن ضحايا حرائق الغابات شرقي كازاخستان
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه ودعمه لرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، فيما يتعلق بحرائق الغابات واسعة النطاق شرقي البلاد.
وجاء على موقع الكرملين: "عزيزي قاسم جومارت توكاييف، أرجو قبول كلمات التعاطف الصادقة والدعم فيما يتعلق بالكارثة التي ضربت المناطق الشرقية من كازاخستان - حرائق الغابات الواسعة النطاق".
وأعرب بوتين عن ثقته في التغلب على العواقب المأساوية وعودة الأراضي المتضررة إلى حياة مزدهرة.
بدأ الحريق في غابات باتبايفسكي في منطقة أباي شرقي كازاخستان، يوم الخميس، بعد الصواعق التي ضربتها، ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماده بسرعة بسبب أن المنطقة تحولت إلى منطقة غير سالكة للسيارات.
وأعلنت سلطات البلاد عن مصرع 14 من عمال الغابات نتيجة الحريق، الذي التهم أكثر من 60 ألف هكتار، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 شخص من وكالات طوارئ مختلفة يشاركون في جهود مكافحة الحرائق، بمساعدة 11 مروحية إطفاء.