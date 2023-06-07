https://sputnikarabic.ae/20230607/أمير-قطر-ورئيس-كازاخستان-يؤكدان-أهمية-تعزيز-العلاقات-بين-البلدين-1077858410.html

أمير قطر ورئيس كازاخستان يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

أمير قطر ورئيس كازاخستان يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

عقد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، تناولت مستقبل العلاقات بين البلدين. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T15:54+0000

2023-06-07T15:54+0000

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جرى اللقاء في القصر الرئاسي في أستانا، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن الجانبين بحثا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وقال توكاييف إن قطر تمثل أحد أهم شركاء كازاخستان في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العام الحالي يصادف الذكرى الـ 30 لإقامة العلاقات بين البلدين.ولفت أمير قطر إلى أن زيارته الحالية إلى كازاخستان هي الثالثة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع أستانا بما يصب في مصلحة البلدين.وذكرت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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