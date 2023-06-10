https://sputnikarabic.ae/20230610/ترامب-يقول-إن-الولايات-المتحدة-تعاني-من-نقص-ذخائر-بسبب-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1077987076.html
ترامب يقول إن الولايات المتحدة تعاني من نقص ذخائر بسبب المساعدات العسكرية لأوكرانيا
ترامب يقول إن الولايات المتحدة تعاني من نقص ذخائر بسبب المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا أدت لنقص الذخيرة لدى الجيش الأمريكي. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T23:17+0000
2023-06-10T23:17+0000
2023-06-10T23:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
ذخائر
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، "الآن ليس لدينا ذخائر، كلها في أوكرانيا".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت مراراً أنها تراعي احتياجاتها الخاصة عند تخطيط التوريدات العسكرية لأوكرانيا.وكان ترامب الذي يعتزم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قد مثل أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، في 4 أبريل/نيسان الماضي، في محاكمة وصفت بالتاريخية، كونه أول رئيس أمريكي سابق، يمثل أمام المحكمة ويواجه تهما جنائية.ونفى ترامب خلال مثوله أمام محكمة مانهاتن جميع التهم الموجهة إليه، والتي يتعلق أغلبها بتزوير سجلات مالية، ودفع أموال للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230610/نائب-أمريكي-يطالب-بمحاكمة-بايدن-وابنه-ودعم-ترامب-1077963162.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ذخائر
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ذخائر
ترامب يقول إن الولايات المتحدة تعاني من نقص ذخائر بسبب المساعدات العسكرية لأوكرانيا
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أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا أدت لنقص الذخيرة لدى الجيش الأمريكي.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، "الآن ليس لدينا ذخائر، كلها في أوكرانيا
".
وأشار ترامب إلى أنه، خلال رئاسته قام "بإعادة تنظيم القوات المسلحة. لقد كان لدينا الكثير من الذخائر... والآن بقيت لدينا كميات قليلة جداً من الذخائر لحماية أنفسنا".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت مراراً أنها تراعي احتياجاتها الخاصة عند تخطيط التوريدات العسكرية لأوكرانيا.
وكان ترامب الذي يعتزم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قد مثل أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، في 4 أبريل/نيسان الماضي، في محاكمة وصفت بالتاريخية، كونه أول رئيس أمريكي سابق، يمثل أمام المحكمة ويواجه تهما جنائية.
ونفى ترامب خلال مثوله أمام محكمة مانهاتن جميع التهم الموجهة إليه، والتي يتعلق أغلبها بتزوير سجلات مالية، ودفع أموال للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.