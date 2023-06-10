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https://sputnikarabic.ae/20230610/نائب-أمريكي-يطالب-بمحاكمة-بايدن-وابنه-ودعم-ترامب-1077963162.html
نائب أمريكي يطالب بمحاكمة بايدن وابنه ودعم ترامب
نائب أمريكي يطالب بمحاكمة بايدن وابنه ودعم ترامب
أكد النائب في مجلس النواب الأمريكي، أندي بيغز، على ضرورة وقوف الحزب الجمهوري إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمطالبة بمحاكمة الرئيس الأمريكي... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T00:26+0000
2023-06-10T00:26+0000
ترامب
دونالد ترامب
جو بايدن
الحزب الجمهوري
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وفي حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أشار بيغز، الذي يمثل ولاية أريزونا، إلى أنه ينبغي على الحزب الجمهوري أن يدعم دونالد ترامب وأن يواجه مساعي الديمقراطيين.وأضاف أنه ينبغي للحزب الجمهوري أن يقوم بمحاكمة الأشخاص مثل هانتر وجو بايدن بناءً على الأدلة الكثيرة المتاحة.يذكر أن وزارة العدل الأمريكية قد وجهت تهمًا لترامب بشأن تعامله مع وثائق سرية تم العثور عليها في منتجعه بمار إي لاغو في ولاية فلوريدا.وكشفت لائحة الاتهام الصادرة ضد ترامب أنه يواجه 37 ‏تهمة جنائية، بسبب سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية، بما في ذلك الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع ‏الوطني، والتآمر لعرقلة العدالة.‏ومن بين تلك التهم، يواجه ترامب 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمّد بمعلومات الدفاع الوطني، وتهمة واحدة بالتآمر لعرقلة العدالة، وتهمة إخفاء وثيقة في تحقيق اتحادي، بالإضافة إلى تهمتين منفصلتين بشأن الإدلاء ببيانات كاذبة، وتهم أخرى ذات صلة.ووجد المحققون كذلك، أن ترامب احتفظ بالوثائق السرية الأمريكية في غرفة نومه، وحمام ودش، وغرفة تخزين، وقاعة رقص، ومكتب في مقر إقامته الحالي في "مار-أ-لاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا للائحة الاتهام.كما أشارت لائحة الاتهام، إلى أن ترامب قد يواجه حكما بالسجن يصل إلى 20 عاما، في عدد من التهم الموجهة إليه.وينفي ترامب، مزاعم ارتكاب مخالفات، وانتقد المدعين العامين لعدم ملاحقتهم الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بسبب سوء تعامله المزعوم مع المواد السرية، بنفس المستوى من الصرامة التي يتلقاها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/البيت-الأبيض-عن-استدعاء-ترامب-للمحاكمة-بايدن-علم-مثل-الجميع-بأمر-حيازة-المواد-السرية-من-الإعلام-1077959792.html
https://sputnikarabic.ae/20230609/لائحة-الاتهام-ضد-ترامب-يواجه-38-تهمة-جنائية-والسجن-20-عاما-1077961095.html
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ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن, الحزب الجمهوري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن, الحزب الجمهوري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

نائب أمريكي يطالب بمحاكمة بايدن وابنه ودعم ترامب

00:26 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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أكد النائب في مجلس النواب الأمريكي، أندي بيغز، على ضرورة وقوف الحزب الجمهوري إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمطالبة بمحاكمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر.
واشنطن - سبوتنيك. وفي حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أشار بيغز، الذي يمثل ولاية أريزونا، إلى أنه ينبغي على الحزب الجمهوري أن يدعم دونالد ترامب وأن يواجه مساعي الديمقراطيين.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
البيت الأبيض عن استدعاء ترامب للمحاكمة: بايدن علم "مثل الجميع" بأمر حيازة المواد السرية من الإعلام
أمس, 15:57 GMT
وأضاف أنه ينبغي للحزب الجمهوري أن يقوم بمحاكمة الأشخاص مثل هانتر وجو بايدن بناءً على الأدلة الكثيرة المتاحة.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية قد وجهت تهمًا لترامب بشأن تعامله مع وثائق سرية تم العثور عليها في منتجعه بمار إي لاغو في ولاية فلوريدا.
وكشفت لائحة الاتهام الصادرة ضد ترامب أنه يواجه 37 ‏تهمة جنائية، بسبب سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية، بما في ذلك الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع ‏الوطني، والتآمر لعرقلة العدالة.‏
ومن بين تلك التهم، يواجه ترامب 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمّد بمعلومات الدفاع الوطني، وتهمة واحدة بالتآمر لعرقلة العدالة، وتهمة إخفاء وثيقة في تحقيق اتحادي، بالإضافة إلى تهمتين منفصلتين بشأن الإدلاء ببيانات كاذبة، وتهم أخرى ذات صلة.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يغادر قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
لائحة الاتهام ضد ترامب: يواجه 37 تهمة جنائية والسجن 20 عاما
أمس, 18:20 GMT
ووجد المحققون كذلك، أن ترامب احتفظ بالوثائق السرية الأمريكية في غرفة نومه، وحمام ودش، وغرفة تخزين، وقاعة رقص، ومكتب في مقر إقامته الحالي في "مار-أ-لاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا للائحة الاتهام.
كما أشارت لائحة الاتهام، إلى أن ترامب قد يواجه حكما بالسجن يصل إلى 20 عاما، في عدد من التهم الموجهة إليه.
وينفي ترامب، مزاعم ارتكاب مخالفات، وانتقد المدعين العامين لعدم ملاحقتهم الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بسبب سوء تعامله المزعوم مع المواد السرية، بنفس المستوى من الصرامة التي يتلقاها.
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