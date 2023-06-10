https://sputnikarabic.ae/20230610/نائب-أمريكي-يطالب-بمحاكمة-بايدن-وابنه-ودعم-ترامب-1077963162.html

نائب أمريكي يطالب بمحاكمة بايدن وابنه ودعم ترامب

نائب أمريكي يطالب بمحاكمة بايدن وابنه ودعم ترامب

أكد النائب في مجلس النواب الأمريكي، أندي بيغز، على ضرورة وقوف الحزب الجمهوري إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمطالبة بمحاكمة الرئيس الأمريكي... 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T00:26+0000

2023-06-10T00:26+0000

2023-06-10T00:26+0000

ترامب

دونالد ترامب

جو بايدن

الحزب الجمهوري

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وفي حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أشار بيغز، الذي يمثل ولاية أريزونا، إلى أنه ينبغي على الحزب الجمهوري أن يدعم دونالد ترامب وأن يواجه مساعي الديمقراطيين.وأضاف أنه ينبغي للحزب الجمهوري أن يقوم بمحاكمة الأشخاص مثل هانتر وجو بايدن بناءً على الأدلة الكثيرة المتاحة.يذكر أن وزارة العدل الأمريكية قد وجهت تهمًا لترامب بشأن تعامله مع وثائق سرية تم العثور عليها في منتجعه بمار إي لاغو في ولاية فلوريدا.وكشفت لائحة الاتهام الصادرة ضد ترامب أنه يواجه 37 ‏تهمة جنائية، بسبب سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية، بما في ذلك الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع ‏الوطني، والتآمر لعرقلة العدالة.‏ومن بين تلك التهم، يواجه ترامب 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمّد بمعلومات الدفاع الوطني، وتهمة واحدة بالتآمر لعرقلة العدالة، وتهمة إخفاء وثيقة في تحقيق اتحادي، بالإضافة إلى تهمتين منفصلتين بشأن الإدلاء ببيانات كاذبة، وتهم أخرى ذات صلة.ووجد المحققون كذلك، أن ترامب احتفظ بالوثائق السرية الأمريكية في غرفة نومه، وحمام ودش، وغرفة تخزين، وقاعة رقص، ومكتب في مقر إقامته الحالي في "مار-أ-لاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا للائحة الاتهام.كما أشارت لائحة الاتهام، إلى أن ترامب قد يواجه حكما بالسجن يصل إلى 20 عاما، في عدد من التهم الموجهة إليه.وينفي ترامب، مزاعم ارتكاب مخالفات، وانتقد المدعين العامين لعدم ملاحقتهم الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بسبب سوء تعامله المزعوم مع المواد السرية، بنفس المستوى من الصرامة التي يتلقاها.

https://sputnikarabic.ae/20230609/البيت-الأبيض-عن-استدعاء-ترامب-للمحاكمة-بايدن-علم-مثل-الجميع-بأمر-حيازة-المواد-السرية-من-الإعلام-1077959792.html

https://sputnikarabic.ae/20230609/لائحة-الاتهام-ضد-ترامب-يواجه-38-تهمة-جنائية-والسجن-20-عاما-1077961095.html

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ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن, الحزب الجمهوري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم