https://sputnikarabic.ae/20230610/مانشستر-سيتي-يتوج-بلقب-دوري-أبطال-أوروبا-للمرة-الأولى-في-تاريخه-1077986615.html
مانشستر سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
مانشستر سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم السبت على أرضية ملعب أتاتورك بإسطنبول، بلقب دوري أبطال أوروبا 2023، بعد تغلبه على إنتر ميلان بهدف دون مقابل. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T21:05+0000
2023-06-10T21:05+0000
2023-06-10T21:36+0000
مانشستر سيتي
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وهذه أول مرة التي يفوز بها مانشستر سيتي بهذا اللقب المرموق.وبذلك أصبح السيتي سادس فريق إنجليزي يفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد أستون فيلا وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست.وفي الدقيقة الـ 68 منح الإسباني رودريغو هيرنانديز كاستانتي، مانشستر سيتي هدف الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا.ومرر أكانجي لبيرناردو سيلفا خلف المدافعين ثم أرسل عرضية ولكن اصطدمت بدفاع إنتر ثم عادت إلى رودري، الذي سددها بقوة بشكل رائع في الشباك، محرزا الهدف الأول للسيتي.ويعد رودري عاشر لاعب إسباني يسجل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي جنسية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الرئيسان-التركي-والإماراتي-يشاهدان-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-في-ستاد-أتاتورك-بإسطنبول--فيديو-وصور-1077985892.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مانشستر سيتي, أخبار دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي, أخبار دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
21:05 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 21:36 GMT 10.06.2023) تابعنا عبر
فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم السبت على أرضية ملعب أتاتورك بإسطنبول، بلقب دوري أبطال أوروبا 2023، بعد تغلبه على إنتر ميلان بهدف دون مقابل.
وهذه أول مرة التي يفوز بها مانشستر سيتي بهذا اللقب المرموق.
وبذلك أصبح السيتي سادس فريق إنجليزي يفوز بدوري أبطال أوروبا
، بعد أستون فيلا وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست.
وفي الدقيقة الـ 68 منح الإسباني رودريغو هيرنانديز كاستانتي، مانشستر سيتي هدف الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا.
ومرر أكانجي لبيرناردو سيلفا خلف المدافعين ثم أرسل عرضية ولكن اصطدمت بدفاع إنتر ثم عادت إلى رودري، الذي سددها بقوة بشكل رائع في الشباك، محرزا الهدف الأول للسيتي.
ويعد رودري عاشر لاعب إسباني يسجل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي جنسية أخرى.