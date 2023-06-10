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https://sputnikarabic.ae/20230610/الرئيسان-التركي-والإماراتي-يشاهدان-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-في-ستاد-أتاتورك-بإسطنبول--فيديو-وصور-1077985892.html
الرئيسان التركي والإماراتي يشاهدان نهائي دوري أبطال أوروبا في ستاد أتاتورك بإسطنبول .. فيديو وصور
الرئيسان التركي والإماراتي يشاهدان نهائي دوري أبطال أوروبا في ستاد أتاتورك بإسطنبول .. فيديو وصور
حضر الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، إلى ملعب أتاتورك بإسطنبول الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T20:22+0000
2023-06-10T20:22+0000
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ونشرت سكاي نيوز، مساء اليوم السبت، لقطات فيديو لحضور الرئيسين، التركي والإماراتي، إلى ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.ويذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد حضر إلى الاستاد أيضا لمشاهدة المباراة بجوار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس أردوغان.ويشار إلى أن ستاد أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية يستضيف، اليوم السبت، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأنتر ميلان الإيطالي.وكان محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، قد وصل في وقت سابق اليوم السبت، إلى تركيا في زيارة عمل، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.وذكرت صحيفة البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان في استقبال نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار إسطنبول.وكان في استقبال محمد بن زايد في المطار، برفقة أردوغان، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.يرافق الرئيس الإماراتي خلال الزيارة وفد رسمي كبير يضم كل من منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الإماراتي، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيره من المسؤولين الإماراتيين الآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الرئيس-الإماراتي-يصل-تركيا-في-زيارة-عمل-وبحث-تعزيز-العلاقات-الاستراتيجية-بين-البلدين--عاجل-1077982271.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

الرئيسان التركي والإماراتي يشاهدان نهائي دوري أبطال أوروبا في ستاد أتاتورك بإسطنبول .. فيديو وصور

20:22 GMT 10.06.2023
© AP Photo / Jon Gambrellالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Jon Gambrell
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حضر الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، إلى ملعب أتاتورك بإسطنبول الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشرت سكاي نيوز، مساء اليوم السبت، لقطات فيديو لحضور الرئيسين، التركي والإماراتي، إلى ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.
ويذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد حضر إلى الاستاد أيضا لمشاهدة المباراة بجوار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس أردوغان.
ويشار إلى أن ستاد أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية يستضيف، اليوم السبت، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأنتر ميلان الإيطالي.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
الرئيس الإماراتي يصل تركيا في زيارة عمل ولبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
16:07 GMT
وكان محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، قد وصل في وقت سابق اليوم السبت، إلى تركيا في زيارة عمل، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.
وذكرت صحيفة البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان في استقبال نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار إسطنبول.
وكان في استقبال محمد بن زايد في المطار، برفقة أردوغان، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
يرافق الرئيس الإماراتي خلال الزيارة وفد رسمي كبير يضم كل من منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الإماراتي، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيره من المسؤولين الإماراتيين الآخرين.
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