الرئيسان التركي والإماراتي يشاهدان نهائي دوري أبطال أوروبا في ستاد أتاتورك بإسطنبول .. فيديو وصور
© AP Photo / Jon Gambrellالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
© AP Photo / Jon Gambrell
حضر الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، إلى ملعب أتاتورك بإسطنبول الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشرت سكاي نيوز، مساء اليوم السبت، لقطات فيديو لحضور الرئيسين، التركي والإماراتي، إلى ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.
لحظة وصول رئيس دولة #الإمارات الشيخ محمد بن زايد رفقة نظيره التركي رجب طيب #أردوغان إلى ملعب أتاتورك الذي يحتضن نهائي #دوري_أبطال_أوروبا #شاهد_سكاي pic.twitter.com/UgE1Scq4XR— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 10, 2023
ويذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد حضر إلى الاستاد أيضا لمشاهدة المباراة بجوار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس أردوغان.
ويشار إلى أن ستاد أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية يستضيف، اليوم السبت، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأنتر ميلان الإيطالي.
وكان محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، قد وصل في وقت سابق اليوم السبت، إلى تركيا في زيارة عمل، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.
وذكرت صحيفة البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان في استقبال نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار إسطنبول.
صور | الدبيبة يحضر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر المقامة على ملعب " أتاتورك الأولمبي " بحضور الرئيسين أردوغان و الشيخ محمد بن زايد و شقيقه الشيخ منصور مالك نادي مانشستر سيتي. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/KEJejHr1Bw— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 10, 2023
وكان في استقبال محمد بن زايد في المطار، برفقة أردوغان، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ورجب طيب أردوغان رئيس تركيا يحضران نهائي دوري أبطال أوروبا 📸#العربية_رياضة pic.twitter.com/LilbH7fBGG— العربية رياضة (@AlArabiya_spt) June 10, 2023
يرافق الرئيس الإماراتي خلال الزيارة وفد رسمي كبير يضم كل من منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الإماراتي، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيره من المسؤولين الإماراتيين الآخرين.