https://sputnikarabic.ae/20230610/الرئيسان-التركي-والإماراتي-يشاهدان-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-في-ستاد-أتاتورك-بإسطنبول--فيديو-وصور-1077985892.html

الرئيسان التركي والإماراتي يشاهدان نهائي دوري أبطال أوروبا في ستاد أتاتورك بإسطنبول .. فيديو وصور

الرئيسان التركي والإماراتي يشاهدان نهائي دوري أبطال أوروبا في ستاد أتاتورك بإسطنبول .. فيديو وصور

حضر الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، إلى ملعب أتاتورك بإسطنبول الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا. 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T20:22+0000

2023-06-10T20:22+0000

2023-06-10T20:22+0000

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ونشرت سكاي نيوز، مساء اليوم السبت، لقطات فيديو لحضور الرئيسين، التركي والإماراتي، إلى ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.ويذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد حضر إلى الاستاد أيضا لمشاهدة المباراة بجوار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس أردوغان.ويشار إلى أن ستاد أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية يستضيف، اليوم السبت، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأنتر ميلان الإيطالي.وكان محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، قد وصل في وقت سابق اليوم السبت، إلى تركيا في زيارة عمل، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.وذكرت صحيفة البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان في استقبال نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار إسطنبول.وكان في استقبال محمد بن زايد في المطار، برفقة أردوغان، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.يرافق الرئيس الإماراتي خلال الزيارة وفد رسمي كبير يضم كل من منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الإماراتي، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيره من المسؤولين الإماراتيين الآخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230610/الرئيس-الإماراتي-يصل-تركيا-في-زيارة-عمل-وبحث-تعزيز-العلاقات-الاستراتيجية-بين-البلدين--عاجل-1077982271.html

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