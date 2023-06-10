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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/مشاهد-من-داخل-قمرة-قيادة-مقاتلة-روسية-تهاجم-مواقع-أوكرانية-وتدمرها-فيديو--1077975215.html
مشاهد من داخل قمرة قيادة مقاتلة روسية تهاجم مواقع أوكرانية وتدمرها... فيديو
مشاهد من داخل قمرة قيادة مقاتلة روسية تهاجم مواقع أوكرانية وتدمرها... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من داخل قمرة القيادة للمقاتلة الروسية وهي تهاجم مواقع المسلحين الأوكرانييين وتدمرها. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T12:37+0000
2023-06-10T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
نادي الفيديو
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إذ قامت أطقم الطائرات الهجومية الروسية "سو -25" (غراتش) بضربات على أهداف أوكرانية ودمرت مواقع المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة.ويظهر في الفيديو كيف تم إطلاق الصواريخ على شكل أزواج من ارتفاعات منخفضة، وبعد استخدام أسلحة الطيران أجرى الطيارون مناورة، وأطلقوا الفخاخ الحرارية، وعادوا إلى المطار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230610/ميدفيديف-يعلق-على-خطط-رينميتال-الألمانية-لبناء-مصنع-لإنتاج-الدبابات-في-أوكرانيا-1077974110.html
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روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

مشاهد من داخل قمرة قيادة مقاتلة روسية تهاجم مواقع أوكرانية وتدمرها... فيديو

12:37 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 12:41 GMT 10.06.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من داخل قمرة القيادة للمقاتلة الروسية وهي تهاجم مواقع المسلحين الأوكرانييين وتدمرها.
إذ قامت أطقم الطائرات الهجومية الروسية "سو -25" (غراتش) بضربات على أهداف أوكرانية ودمرت مواقع المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة.
ويظهر في الفيديو كيف تم إطلاق الصواريخ على شكل أزواج من ارتفاعات منخفضة، وبعد استخدام أسلحة الطيران أجرى الطيارون مناورة، وأطلقوا الفخاخ الحرارية، وعادوا إلى المطار.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف يعلق على خطط "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا
11:41 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
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