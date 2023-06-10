https://sputnikarabic.ae/20230610/مشاهد-من-داخل-قمرة-قيادة-مقاتلة-روسية-تهاجم-مواقع-أوكرانية-وتدمرها-فيديو--1077975215.html
مشاهد من داخل قمرة قيادة مقاتلة روسية تهاجم مواقع أوكرانية وتدمرها... فيديو
مشاهد من داخل قمرة قيادة مقاتلة روسية تهاجم مواقع أوكرانية وتدمرها... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من داخل قمرة القيادة للمقاتلة الروسية وهي تهاجم مواقع المسلحين الأوكرانييين وتدمرها. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T12:37+0000
2023-06-10T12:37+0000
2023-06-10T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
نادي الفيديو
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إذ قامت أطقم الطائرات الهجومية الروسية "سو -25" (غراتش) بضربات على أهداف أوكرانية ودمرت مواقع المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة.ويظهر في الفيديو كيف تم إطلاق الصواريخ على شكل أزواج من ارتفاعات منخفضة، وبعد استخدام أسلحة الطيران أجرى الطيارون مناورة، وأطلقوا الفخاخ الحرارية، وعادوا إلى المطار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230610/ميدفيديف-يعلق-على-خطط-رينميتال-الألمانية-لبناء-مصنع-لإنتاج-الدبابات-في-أوكرانيا-1077974110.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
مشاهد من داخل قمرة قيادة مقاتلة روسية تهاجم مواقع أوكرانية وتدمرها... فيديو
12:37 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 12:41 GMT 10.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من داخل قمرة القيادة للمقاتلة الروسية وهي تهاجم مواقع المسلحين الأوكرانييين وتدمرها.
إذ قامت أطقم الطائرات الهجومية الروسية "سو -25" (غراتش) بضربات على أهداف أوكرانية ودمرت مواقع المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة.
ويظهر في الفيديو كيف تم إطلاق الصواريخ على شكل أزواج من ارتفاعات منخفضة، وبعد استخدام أسلحة الطيران أجرى الطيارون مناورة، وأطلقوا الفخاخ الحرارية، وعادوا إلى المطار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".