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https://sputnikarabic.ae/20230610/نائبة-المبعوث-الأممي-في-السودان-تقدم-أوراق-اعتمادها-إلى-الحكومة-للقيام-باستئناف-مهام-البعثة-1077981760.html
نائبة المبعوث الأممي في السودان تقدم أوراق اعتمادها إلى الحكومة للقيام باستئناف مهام البعثة
نائبة المبعوث الأممي في السودان تقدم أوراق اعتمادها إلى الحكومة للقيام باستئناف مهام البعثة
أعلنت نائبة الممثل الأممي في السودان، اليوم السبت، "تقديم أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية السودانية، بعد إعلان الخرطوم فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T15:56+0000
2023-06-10T15:56+0000
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وقالت إنها "تتطلع قدما إلى قيادة فريق الأمم المتحدة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة والشركاء في الميدان لتخفيف المعاناة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة دعما للسودان والشعب السوداني".وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس الجمعة، أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بأن ممثله فولكر بيرتس غير مرغوب فيه.وأصدرت الخارجية السودانية بيانًا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أعلنت فيه أن "حكومة جمهورية السودان أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بتعليق قبول فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه".وفي شهر مايو/ أيار الماضي، تلقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، طالب فيها بإقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان.واعتبر البرهان أنه "ما كان لحميدتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتس"، وفق قوله.وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الألماني فولكر بيرتيس، ممثلا خاصا له في السودان ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس).وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230605/الأمم-المتحدة-تتهم-طرفي-النزاع-في-السودان-بارتكاب-انتهاكات-جسيمة-ضد-الأطفال-1077777476.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, العالم

نائبة المبعوث الأممي في السودان تقدم أوراق اعتمادها إلى الحكومة للقيام باستئناف مهام البعثة

15:56 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / - الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس
 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت نائبة الممثل الأممي في السودان، اليوم السبت، "تقديم أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية السودانية، بعد إعلان الخرطوم فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، شخصا غير مرغوب فيه.
وقالت إنها "تتطلع قدما إلى قيادة فريق الأمم المتحدة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة والشركاء في الميدان لتخفيف المعاناة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة دعما للسودان والشعب السوداني".
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس الجمعة، أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بأن ممثله فولكر بيرتس غير مرغوب فيه.
وأصدرت الخارجية السودانية بيانًا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أعلنت فيه أن "حكومة جمهورية السودان أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بتعليق قبول فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه".
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، تلقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، طالب فيها بإقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان.
واعتبر البرهان أنه "ما كان لحميدتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتس"، وفق قوله.
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وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الألماني فولكر بيرتيس، ممثلا خاصا له في السودان ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس).
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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