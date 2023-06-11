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https://sputnikarabic.ae/20230611/أستراليا-تصبح-أول-دولة-بالعالم-تسمح-باستخدام-علاج-مثير-للجدل-1078002535.html
أستراليا تصبح أول دولة بالعالم تسمح باستخدام علاج "مثير للجدل"
أستراليا تصبح أول دولة بالعالم تسمح باستخدام علاج "مثير للجدل"
ينتظر الأطباء في أستراليا بداية سريان قرار السلطات الصحية، الذي يسمح باستخدام فطر "عيش الغراب" في علاج بعض الأمراض العصبية المزمنة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T14:49+0000
2023-06-11T14:49+0000
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ويوصف هذا الفطر بـ "الفطر السحري"، بينما تشير تقارير إلى أن السماح باستخدامه في البلاد كان بمثابة مفاجأة للسلطات الصحية، التي كانت ترفض هذا الأمر في السابق.وبناء على قرار إدارة السلع العلاجية الأسترالية "تي جي إيه"، فإن قرار استخدام هذا الفطر السحري، سيبدأ من مطلع الشهر المقبل، حسبما ذكر موقع "9 نيوز" الأسترالي، الذي أوضح أن استخدام الأطباء لمادة "سيلوسيبين" الموجودة في فطر "عيش الغراب" سيصبح قانونيا بناء على هذا القرار.ومن المقرر أن يتم استخدام "الفطر السحري" في علاج بعض الاضطرابات العصبية مثل اضطرابات ما بعد الصدمة، إضافة إلى أمراض الاكتئاب الحاد.لكن القرار يشترط أن يكون استخدام "الفطر السحري" هو الملاذ الأخير بعد فشل جميع وسائل العلاج الأخرى المتاحة.وتتراوح تكلفة العلاج "العلاج المثير للجدل" ما بين 15 إلى 30 ألف دولار، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على استخدامها خاصة في الحالات التي لا تتعافى باستخدام الأنواع التقليدية من الأدوية.ورغم ذلك فإن هناك تحذيرات من أن يكون هناك آثار جانبية وتداعيات غير آمنة على المرضى في حال استخدام "عيش الغراب"، بينما يدعو البعض لإخضاع الأمر لمزيد من الدراسة.يذكر أن السلطات الأسترالية رفضت في وقت سابق، طلبا تقدمت به مؤسسة خيرية تحمل اسم "مايند ميديسن أستراليا"، يطالب باستخدام هذا العقار في علاج الأمراض النفسية، وبررت ذلك بعدم وجود أدلة تؤكد كفائته العلاجية.
https://sputnikarabic.ae/20220105/دراسة-اضطرابات-الصحة-العقلية-علاجها-الفطر-السحري-1054957972.html
https://sputnikarabic.ae/20210603/دراسة-تناول-عيش-الغراب-يوميا-يبعد-كابوس-عدة-أمراض-كالسرطان-----1049152047.html
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منوعات, أستراليا, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أستراليا, أخبار العالم الآن, الأخبار

أستراليا تصبح أول دولة بالعالم تسمح باستخدام علاج "مثير للجدل"

14:49 GMT 11.06.2023
© AFP 2023استخدام فطر عيش الغراب في العلاج
استخدام فطر عيش الغراب في العلاج - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023
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ينتظر الأطباء في أستراليا بداية سريان قرار السلطات الصحية، الذي يسمح باستخدام فطر "عيش الغراب" في علاج بعض الأمراض العصبية المزمنة.
ويوصف هذا الفطر بـ "الفطر السحري"، بينما تشير تقارير إلى أن السماح باستخدامه في البلاد كان بمثابة مفاجأة للسلطات الصحية، التي كانت ترفض هذا الأمر في السابق.
صورة بعنوان الفطر المتوهج، للمصورة جانيس باللوليس، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (لاتفيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
دراسة: اضطرابات الصحة العقلية علاجها الفطر السحري
5 يناير 2022, 08:11 GMT
وبناء على قرار إدارة السلع العلاجية الأسترالية "تي جي إيه"، فإن قرار استخدام هذا الفطر السحري، سيبدأ من مطلع الشهر المقبل، حسبما ذكر موقع "9 نيوز" الأسترالي، الذي أوضح أن استخدام الأطباء لمادة "سيلوسيبين" الموجودة في فطر "عيش الغراب" سيصبح قانونيا بناء على هذا القرار.
ومن المقرر أن يتم استخدام "الفطر السحري" في علاج بعض الاضطرابات العصبية مثل اضطرابات ما بعد الصدمة، إضافة إلى أمراض الاكتئاب الحاد.
لكن القرار يشترط أن يكون استخدام "الفطر السحري" هو الملاذ الأخير بعد فشل جميع وسائل العلاج الأخرى المتاحة.
وتتراوح تكلفة العلاج "العلاج المثير للجدل" ما بين 15 إلى 30 ألف دولار، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على استخدامها خاصة في الحالات التي لا تتعافى باستخدام الأنواع التقليدية من الأدوية.
فطر عيش الغراب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2021
مجتمع
دراسة: تناول "عيش الغراب" يوميا يبعد كابوس عدة أمراض كالسرطان
3 يونيو 2021, 19:57 GMT
ورغم ذلك فإن هناك تحذيرات من أن يكون هناك آثار جانبية وتداعيات غير آمنة على المرضى في حال استخدام "عيش الغراب"، بينما يدعو البعض لإخضاع الأمر لمزيد من الدراسة.
يذكر أن السلطات الأسترالية رفضت في وقت سابق، طلبا تقدمت به مؤسسة خيرية تحمل اسم "مايند ميديسن أستراليا"، يطالب باستخدام هذا العقار في علاج الأمراض النفسية، وبررت ذلك بعدم وجود أدلة تؤكد كفائته العلاجية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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