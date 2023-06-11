https://sputnikarabic.ae/20230611/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-كان-في-الموقع-الذي-تعرض-لهجوم-صاروخي-في-خيرسون-1078013022.html
نائب رئيس الوزراء الروسي كان في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي في خيرسون
نائب رئيس الوزراء الروسي كان في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي في خيرسون
أكدت وزارة الصناعة والتجارة، زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إلى مقاطعة خيرسون، وإقامته في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T20:10+0000
2023-06-11T20:10+0000
2023-06-11T20:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في اليوم السابق، سافر نائب رئيس الوزراء إلى مقاطعة خيرسون، حيث بحث مع قيادة المنطقة مساعدة سكان المناطق التي غمرتها السيول وتزويدهم بالسلع الأساسية من الأدوية والغذاء".ولدى سؤال عما إذا كان نائب رئيس الوزراء الروسي موجودًا بالفعل في الموقع الذي أصابته صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، أجابت الوزارة بالإيجاب، مؤكدًة المعلومات التي نشرت سابقًا في قنوات "التلغرام". في ليلة 6 يونيو/ حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكنتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، دون أن يتأثر السد نفسه.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الحادث أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.
https://sputnikarabic.ae/20230610/القوات-الأوكرانية-تقصف-نقطة-إجلاء-في-منطقة-خيرسون-ومقتل-امرأة-1077964283.html
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روسيا
نائب رئيس الوزراء الروسي كان في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي في خيرسون
20:10 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 20:11 GMT 11.06.2023) تابعنا عبر
أكدت وزارة الصناعة والتجارة، زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إلى مقاطعة خيرسون، وإقامته في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي بعد دقائق قليلة من مغادرته.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في اليوم السابق، سافر نائب رئيس الوزراء إلى مقاطعة خيرسون، حيث بحث مع قيادة المنطقة مساعدة سكان المناطق التي غمرتها السيول وتزويدهم بالسلع الأساسية من الأدوية والغذاء".
ولدى سؤال عما إذا كان نائب رئيس الوزراء الروسي موجودًا بالفعل في الموقع الذي أصابته صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، أجابت الوزارة بالإيجاب، مؤكدًة المعلومات التي نشرت سابقًا في قنوات "التلغرام".
في ليلة 6 يونيو/ حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكنتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، دون أن يتأثر السد نفسه.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الحادث أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.