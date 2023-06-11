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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-كان-في-الموقع-الذي-تعرض-لهجوم-صاروخي-في-خيرسون-1078013022.html
نائب رئيس الوزراء الروسي كان في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي في خيرسون
نائب رئيس الوزراء الروسي كان في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي في خيرسون
أكدت وزارة الصناعة والتجارة، زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إلى مقاطعة خيرسون، وإقامته في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T20:10+0000
2023-06-11T20:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في اليوم السابق، سافر نائب رئيس الوزراء إلى مقاطعة خيرسون، حيث بحث مع قيادة المنطقة مساعدة سكان المناطق التي غمرتها السيول وتزويدهم بالسلع الأساسية من الأدوية والغذاء".ولدى سؤال عما إذا كان نائب رئيس الوزراء الروسي موجودًا بالفعل في الموقع الذي أصابته صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، أجابت الوزارة بالإيجاب، مؤكدًة المعلومات التي نشرت سابقًا في قنوات "التلغرام". في ليلة 6 يونيو/ حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكنتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، دون أن يتأثر السد نفسه.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الحادث أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.
https://sputnikarabic.ae/20230610/القوات-الأوكرانية-تقصف-نقطة-إجلاء-في-منطقة-خيرسون-ومقتل-امرأة-1077964283.html
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نائب رئيس الوزراء الروسي كان في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي في خيرسون

20:10 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 20:11 GMT 11.06.2023)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصوروزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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أكدت وزارة الصناعة والتجارة، زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إلى مقاطعة خيرسون، وإقامته في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي بعد دقائق قليلة من مغادرته.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في اليوم السابق، سافر نائب رئيس الوزراء إلى مقاطعة خيرسون، حيث بحث مع قيادة المنطقة مساعدة سكان المناطق التي غمرتها السيول وتزويدهم بالسلع الأساسية من الأدوية والغذاء".
ولدى سؤال عما إذا كان نائب رئيس الوزراء الروسي موجودًا بالفعل في الموقع الذي أصابته صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، أجابت الوزارة بالإيجاب، مؤكدًة المعلومات التي نشرت سابقًا في قنوات "التلغرام".
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف نقطة إجلاء في مقاطعة خيرسون
أمس, 03:55 GMT
في ليلة 6 يونيو/ حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكنتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، دون أن يتأثر السد نفسه.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الحادث أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.
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