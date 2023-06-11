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https://sputnikarabic.ae/20230611/الإفراج-عن-رئيسة-الحكومة-الاسكتلندية-السابقة-دون-توجيه-أي-اتهامات-1078013580.html
الإفراج عن رئيسة الحكومة الاسكتلندية السابقة دون توجيه أي اتهامات
الإفراج عن رئيسة الحكومة الاسكتلندية السابقة دون توجيه أي اتهامات
أفرجت الشرطة الاسكتلندية عن رئيسة الحكومة السابقة، نيكولا ستيرغن، بعد ساعات من إلقاء القبض عليها، اليوم الأحد، للتحقيق في شبهات فساد مالي مرتبط بشؤون الحزب... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T20:41+0000
2023-06-11T20:41+0000
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وقالت الشرطة في بيان: "تم الإفراج عن امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا كانت احتجزت، اليوم الأحد 11يونيو/حزيران 2023، كمشتبه به فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي، دون توجيه اتهامات إليها لحين إجراء مزيد من التحقيقات".وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الإعلام الاسكتلندي أن الشرطة الاسكتلندية احتجزت نيكولا ستيرغن على خلفية تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي.ذكرت وسائل إعلام غربية، في نيسان/أبريل الماضي أن بعض أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي أكدوا أن اعتقال ستيرغن جزء "حتمي" من تحقيقات التمويل.في نيسان/أبريل، تم القبض على زوج ستيرغن والرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي، بيتر موريل، على خلفية تحقيق في تمويل الحزب وموارده المالية، ولكن تم الإفراج عنه لاحقًا دون توجيه أي تهم.أواخر العام الماضي، أثار موريل تساؤلات بعد ورود تقارير تفيد بأنه قد زود الحزب الوطني الاسكتلندي بقرض بدون فوائد يزيد عن 100 ألف جنيه استرليني "للمساعدة في توفير السيولة النقدية" دون أن يُعلن عنه بالكامل لمدة أكثر من عام.في 15 شباط/فبراير، أعلنت ستيرغن استقالتها من منصبها كوزيرة أولى بعد ثماني سنوات في المنصب.وأعلن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا فوز، حمزة يوسف، وزير الصحة الاسكتلندي السابق.
https://sputnikarabic.ae/20230611/شرطة-اسكتلندا-تلقي-القبض-على-رئيسة-الحكومة-السابقة-1078006364.html
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العالم, اسكتلندا, أخبار العالم الآن
العالم, اسكتلندا, أخبار العالم الآن

الإفراج عن رئيسة الحكومة الاسكتلندية السابقة دون توجيه أي اتهامات

20:41 GMT 11.06.2023
© Sputnik . Igor Mikhalevإدنبرة ، اسكتلندا
إدنبرة ، اسكتلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Igor Mikhalev
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أفرجت الشرطة الاسكتلندية عن رئيسة الحكومة السابقة، نيكولا ستيرغن، بعد ساعات من إلقاء القبض عليها، اليوم الأحد، للتحقيق في شبهات فساد مالي مرتبط بشؤون الحزب الوطني الاسكتلتندي خلال فترة حكمها له.
وقالت الشرطة في بيان: "تم الإفراج عن امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا كانت احتجزت، اليوم الأحد 11يونيو/حزيران 2023، كمشتبه به فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي، دون توجيه اتهامات إليها لحين إجراء مزيد من التحقيقات".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الإعلام الاسكتلندي أن الشرطة الاسكتلندية احتجزت نيكولا ستيرغن على خلفية تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي.
ذكرت وسائل إعلام غربية، في نيسان/أبريل الماضي أن بعض أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي أكدوا أن اعتقال ستيرغن جزء "حتمي" من تحقيقات التمويل.
نيكولا ستيرغن رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
شرطة اسكتلندا تلقي القبض على رئيسة الحكومة السابقة
15:32 GMT
في نيسان/أبريل، تم القبض على زوج ستيرغن والرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي، بيتر موريل، على خلفية تحقيق في تمويل الحزب وموارده المالية، ولكن تم الإفراج عنه لاحقًا دون توجيه أي تهم.
أواخر العام الماضي، أثار موريل تساؤلات بعد ورود تقارير تفيد بأنه قد زود الحزب الوطني الاسكتلندي بقرض بدون فوائد يزيد عن 100 ألف جنيه استرليني "للمساعدة في توفير السيولة النقدية" دون أن يُعلن عنه بالكامل لمدة أكثر من عام.
في 15 شباط/فبراير، أعلنت ستيرغن استقالتها من منصبها كوزيرة أولى بعد ثماني سنوات في المنصب.
وأعلن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا فوز، حمزة يوسف، وزير الصحة الاسكتلندي السابق.
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