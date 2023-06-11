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السعودية... القبض على 3 مصريين لترويجهم حملات حج وهمية
السعودية... القبض على 3 مصريين لترويجهم حملات حج وهمية
ألقت السلطات السعودية، القبض على 3 مصريين مقيمين، بتهمة الترويج لحملات حج وهمية.‏ 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T07:28+0000
2023-06-11T07:28+0000
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وأفادت إدارة الأمن العام السعودي، في بيان لها، أمس السبت، أن المصريين الثلاثة روجوا للحملات الوهمية عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أن 4 يونيو/ حزيران الجاري، هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.وشددت على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023.وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بكورونا.وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف لتنظيم العمرة والتحكم في الكثافات بالمسجد الحرام وفقا للعدد المسموح به .
https://sputnikarabic.ae/20230610/استعدادا-لموسم-الحج-مشاهد-لرفع-الكسوة-عن-الكعبة-المشرفة-1077979027.html
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أخبار الحج, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار الحج, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي

السعودية... القبض على 3 مصريين لترويجهم حملات حج وهمية

07:28 GMT 11.06.2023
© AP Photo / Amr Nabilالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AP Photo / Amr Nabil
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ألقت السلطات السعودية، القبض على 3 مصريين مقيمين، بتهمة الترويج لحملات حج وهمية.‏
وأفادت إدارة الأمن العام السعودي، في بيان لها، أمس السبت، أن المصريين الثلاثة روجوا للحملات الوهمية عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أن 4 يونيو/ حزيران الجاري، هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.
وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.
وشددت على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023.
المصلون يصلون للمس الكعبة المشرفة خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
استعدادا لموسم الحج.. مشاهد لرفع الكسوة عن الكعبة المشرفة
أمس, 14:08 GMT
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بكورونا.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف لتنظيم العمرة والتحكم في الكثافات بالمسجد الحرام وفقا للعدد المسموح به .
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