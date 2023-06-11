https://sputnikarabic.ae/20230611/برلمانية-زيلينسكي-قاد-الصراع-إلى-حرب-بين-الناتو-وروسيا-1078001284.html

برلمانية: زيلينسكي قاد الصراع إلى حرب بين الناتو وروسيا

برلمانية: زيلينسكي قاد الصراع إلى حرب بين الناتو وروسيا

قالت أولغا كوفيتيدي، عضو مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأحد، استولى فلاديمير زيلينسكي على السلطة وأدخل الصراع في دونباس في حالة حرب بين الناتو وروسيا. 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T13:52+0000

2023-06-11T13:52+0000

2023-06-11T13:52+0000

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قالت كوفيتيدي لوكالة "سبوتنيك" : "لم يفكر نظام زيلينسكي أبدًا في شعب أوكرانيا، بعد أن خدع الشعب واستولى على السلطة بوعود السلام وإنهاء الحرب في دونباس، قاد زيلينسكي الصراع إلى حالة حرب بين الناتو وروسيا".وأشارت إلى أن السلطات الأوكرانية تسببت في الكثير من الحزن لشعبها.وأضافت: "بعد تفجير سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، زيلينسكي وفقا لتكتيكاته المعتادة، لم يفكر في الأشخاص الذين قرر إغراقهم مع الحيوانات الأليفة والمنازل. كان زيلينسكي يسترشد برغبة لإجبار روسيا على سحب احتياطيات إضافية وتعزيز الدفاع في هذه المنطقة".وشدد كوفيتيدي على أن "المهرجين في السلطة" في أوكرانيا يفضلون عدم التفكير في الضرر الهائل الذي سيحدثه تدمير خزان كاخوفكا.وقالت كوفيتيدي: "تعب الشعب الأوكراني من القاتل الدموي زيلنسكي، ولم يعد يصدقه ويريد السلام".وأضافت: لقد تفاقم وضع زيلينسكي بسبب حقيقة أن القوات الأوكرانية لم تنجز مهامها في أي من مناطق القتال".

https://sputnikarabic.ae/20230611/مسؤول-في-البنتاغون-زيلينسكي-يتلقى-أخبارا-سيئة-عن-خسائر-فادحة-في-القوات-الأوكرانية-1077988023.html

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