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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/مسؤول-في-البنتاغون-زيلينسكي-يتلقى-أخبارا-سيئة-عن-خسائر-فادحة-في-القوات-الأوكرانية-1077988023.html
مسؤول في البنتاغون: زيلينسكي يتلقى أخبارا سيئة عن خسائر فادحة في القوات الأوكرانية
مسؤول في البنتاغون: زيلينسكي يتلقى أخبارا سيئة عن خسائر فادحة في القوات الأوكرانية
قال ستيفن بريان، المسؤول السابق في البنتاغون، إن زيلينسكي تلقى أخبارا لم يرغب في سماعها، لأن الهجوم الأوكراني لم يسر على ما يرام وتكبدت القوات خسائر فادحة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T05:10+0000
2023-06-11T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب بريان: "زار زيلينسكي مقاطعة خيرسون، وتلقى أخبارا لم يرد سماعها، عن خسائر فادحة وإخفاقات للقوات الأوكرانية في محاولاتها للهجوم على المنطقة".وأفاد بريان: "تمكن الروس من تدمير العديد من الدبابات الأوكرانية، بما في ذلك دبابات "أمكس-10" الفرنسية ودبابات "ليوبارد" التي نقلتها ألمانيا إلى أوكرانيا. ودمرت القوات الروسية رادار "Hensoldt TRML-4D AESA"، وهو جزء من نظام الدفاع الجوي الذي تم نشره في منطقة القتال لدعم القوات الأوكرانية".وقال بريان في مقاله المنشور في "substack": "ليس من الواضح حجم الضرر الذي لحق بهذا اللواء، لكن الوحدات الأخرى كانت منهكة لدرجة أن بعض الكتائب رفضت القتال".وقال الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد بدأ، لكن لم تتمكن كييف من تحقيق المهمات التي حددتها في أي من مناطق القتال.وقال زيلينسكي يوم أمس السبت، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف، إن أعمال الهجوم المضاد تجري في أوكرانيا، لكنه لم يحدد في أي مرحلة هي.أقرأ أيضأ: ضابط استخبارات أمريكي سابق يصف "الهجوم المضاد" الأوكراني بـ "الانتحار الجماعي"
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول في البنتاغون: زيلينسكي يتلقى أخبارا سيئة عن خسائر فادحة في القوات الأوكرانية

05:10 GMT 11.06.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
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قال ستيفن بريان، المسؤول السابق في البنتاغون، إن زيلينسكي تلقى أخبارا لم يرغب في سماعها، لأن الهجوم الأوكراني لم يسر على ما يرام وتكبدت القوات خسائر فادحة.
وكتب بريان: "زار زيلينسكي مقاطعة خيرسون، وتلقى أخبارا لم يرد سماعها، عن خسائر فادحة وإخفاقات للقوات الأوكرانية في محاولاتها للهجوم على المنطقة".
وأفاد بريان: "تمكن الروس من تدمير العديد من الدبابات الأوكرانية، بما في ذلك دبابات "أمكس-10" الفرنسية ودبابات "ليوبارد" التي نقلتها ألمانيا إلى أوكرانيا. ودمرت القوات الروسية رادار "Hensoldt TRML-4D AESA"، وهو جزء من نظام الدفاع الجوي الذي تم نشره في منطقة القتال لدعم القوات الأوكرانية".

وأضاف المسؤول السابق في البنتاغون: "إن اللواء الميكانيكي 47 هو الأفضل في القوات المسلحة الأوكرانية، الذي تم تدريبه من قبل الناتو في دول أوروبية، ومجهز بمعدات وتقنيات حديثة، بما في ذلك عربات قتال المشاة الأمريكية برادلي، ومدعومة بأعداد هائلة من المدفعية، بما في ذلك "هيمارس"، ولكنه فشل في صد الجيش الروسي".

وقال بريان في مقاله المنشور في "substack": "ليس من الواضح حجم الضرر الذي لحق بهذا اللواء، لكن الوحدات الأخرى كانت منهكة لدرجة أن بعض الكتائب رفضت القتال".

وأضاف المؤلف أنه في الوقت نفسه، لا يزال لدى القوات المسلحة الأوكرانية قوات احتياط كبيرة يمكن أن تجلبها كييف إلى المعركة، وفي الوقت نفسه، تمتلك روسيا أيضًا قوات احتياط ضخمة".

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 23:17 GMT
وقال الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد بدأ، لكن لم تتمكن كييف من تحقيق المهمات التي حددتها في أي من مناطق القتال.
وقال زيلينسكي يوم أمس السبت، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف، إن أعمال الهجوم المضاد تجري في أوكرانيا، لكنه لم يحدد في أي مرحلة هي.
أقرأ أيضأ: ضابط استخبارات أمريكي سابق يصف "الهجوم المضاد" الأوكراني بـ "الانتحار الجماعي"
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