https://sputnikarabic.ae/20230611/مسؤول-في-البنتاغون-زيلينسكي-يتلقى-أخبارا-سيئة-عن-خسائر-فادحة-في-القوات-الأوكرانية-1077988023.html

مسؤول في البنتاغون: زيلينسكي يتلقى أخبارا سيئة عن خسائر فادحة في القوات الأوكرانية

مسؤول في البنتاغون: زيلينسكي يتلقى أخبارا سيئة عن خسائر فادحة في القوات الأوكرانية

قال ستيفن بريان، المسؤول السابق في البنتاغون، إن زيلينسكي تلقى أخبارا لم يرغب في سماعها، لأن الهجوم الأوكراني لم يسر على ما يرام وتكبدت القوات خسائر فادحة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T05:10+0000

2023-06-11T05:10+0000

2023-06-11T05:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكتب بريان: "زار زيلينسكي مقاطعة خيرسون، وتلقى أخبارا لم يرد سماعها، عن خسائر فادحة وإخفاقات للقوات الأوكرانية في محاولاتها للهجوم على المنطقة".وأفاد بريان: "تمكن الروس من تدمير العديد من الدبابات الأوكرانية، بما في ذلك دبابات "أمكس-10" الفرنسية ودبابات "ليوبارد" التي نقلتها ألمانيا إلى أوكرانيا. ودمرت القوات الروسية رادار "Hensoldt TRML-4D AESA"، وهو جزء من نظام الدفاع الجوي الذي تم نشره في منطقة القتال لدعم القوات الأوكرانية".وقال بريان في مقاله المنشور في "substack": "ليس من الواضح حجم الضرر الذي لحق بهذا اللواء، لكن الوحدات الأخرى كانت منهكة لدرجة أن بعض الكتائب رفضت القتال".وقال الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد بدأ، لكن لم تتمكن كييف من تحقيق المهمات التي حددتها في أي من مناطق القتال.وقال زيلينسكي يوم أمس السبت، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف، إن أعمال الهجوم المضاد تجري في أوكرانيا، لكنه لم يحدد في أي مرحلة هي.أقرأ أيضأ: ضابط استخبارات أمريكي سابق يصف "الهجوم المضاد" الأوكراني بـ "الانتحار الجماعي"

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