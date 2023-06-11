https://sputnikarabic.ae/20230611/بعد-رفض-الخدمة-على-الحدود-المصرية-ما-هو-حجم-القوة-البشرية-للجيش-الإسرائيلي-1077994653.html

بعد رفض الخدمة على الحدود المصرية… ما هو حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟

بعد رفض الخدمة على الحدود المصرية… ما هو حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟

تصنف قوة الجيوش على أساس حجم قوتها البشرية ومستوى تدريب أفرادها، الذي يحدد كفاءتها القتالية، ويضاف إلى ذلك حجم ما تملكه الجيوش من عتاد عسكري ومستوى التقدم... 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T11:53+0000

2023-06-11T11:53+0000

2023-06-11T11:53+0000

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ويصنف الجيش الإسرائيلي ضمن أقوى 18 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي تضم 145 جيشا حول العالم.ويضم هذا التصنيف القوة الإجمالية للجيش الإسرائيلي بجميع أسلحته وأفراده، بينما يتفاوت تصنيف كل فرع من أفرعه في مراتب مختلفة عالميا.ما هو حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟ذكر الموقع أن مستوى القوة البشرية للجيش الإسرائيلي يشمل القوة السكانية للدولة وتكوينها، إضافة إلى حجم الأفراد العسكريين سواء كانوا في الخدمة أو ضمن القوات الاحتياطية إضافة إلى القوات شبه العسكرية.يصل إجمالي عدد الأفراد المنتمين للجيش إلى 646 ألف فرد بينهم:وفيما يلي تصنف القوة البشرية للجيش الإسرائيلي وفقا لنوع السلاح التابعين له ويشمل ذلك القوات العاملة والاحتياطية:ويصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ 17 بين أكثر جيوش العالم إنفاق بميزانية دفاع تقدر بـ 24.3 مليار دولار في العام الجاري.يذكر أن الهجوم الذي نفذه الشرطى المصري محمد صلاح على ضد جنود إسرائيليين، قبل نحو أسبوع، دفع جنودا إسرائيليين من كتيبة "بارديلاس" المختلطة إلى رفض العمل في وردية مدتها 12 ساعة على الحدود المصرية.وبينما قال الجيش الإسرائيلي إن شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنودا وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله، قال الجيش المصري إن الجندي المصري تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20230608/مسؤولون-إسرائيليون-حول-الحدود-مع-مصر-لم-تكن-مؤمنة-بشكل-كاف-ومثقلون-بنوبات-حراسة-طويلة-1077891151.html

https://sputnikarabic.ae/20230610/تقرير-جنود-إسرائيليون-يرفضون-الخدمة-على-الحدود-المصرية-لساعات-طويلة-1077979452.html

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