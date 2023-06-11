https://sputnikarabic.ae/20230611/بعد-قطع-علاقاتها-مع-تايوان-هندوراس-تفتتح-رسميا-سفارة-في-الصين-1077988276.html
بعد قطع علاقاتها مع تايوان.. هندوراس تفتتح رسميا سفارة في الصين
بعد قطع علاقاتها مع تايوان.. هندوراس تفتتح رسميا سفارة في الصين
افتتحت هندوراس، اليوم الأحد، سفارة في الصين، بحسب وسائل إعلام صينية رسمية. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T04:42+0000
2023-06-11T04:42+0000
2023-06-11T05:12+0000
الصين
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أخبار تايوان
علاقات دبلوماسية
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وقال التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في"، إن وزيري خارجية البلدين افتتحا السفارة في بكين.وفي مارس/ آذار الماضي، التقى وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، نظيره الهندوراسي، إنريكي رينا، في بكين، حيث وقع الاثنان بيانًا مشتركًا بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد اجتماعهما.وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الهندوراسية، أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايوان- التي امتدت لعقود، وفي أعقاب الإعلان، قالت وزارة الخارجية التايوانية إنها تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الهندوراس وتغلق سفارتها في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
https://sputnikarabic.ae/20230330/رئيسة-هندوراس-تقوم-بزيارة-رسمية-للصين-بعد-إقامة-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البلدين-1075307439.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, هندوراس, أخبار تايوان, علاقات دبلوماسية
الصين, هندوراس, أخبار تايوان, علاقات دبلوماسية
بعد قطع علاقاتها مع تايوان.. هندوراس تفتتح رسميا سفارة في الصين
04:42 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 05:12 GMT 11.06.2023) تابعنا عبر
افتتحت هندوراس، اليوم الأحد، سفارة في الصين، بحسب وسائل إعلام صينية رسمية.
وقال التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في"، إن وزيري خارجية البلدين افتتحا السفارة في بكين
.
وفي مارس/ آذار الماضي، التقى وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، نظيره الهندوراسي، إنريكي رينا، في بكين، حيث وقع الاثنان بيانًا مشتركًا بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد اجتماعهما.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الهندوراسية، أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايوان- التي امتدت لعقود، وفي أعقاب الإعلان، قالت وزارة الخارجية التايوانية إنها تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الهندوراس وتغلق سفارتها في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.