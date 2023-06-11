https://sputnikarabic.ae/20230611/رئيس-الحزب-الديمقراطي-الكردستاني-العراقي-إما-كردستان-أو-الفناء-1078014602.html

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي: إما كردستان أو الفناء

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي: إما كردستان أو الفناء

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، مسعود بارزاني، أمس الأحد، أن "إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضًا". محذراً " إما كردستان أو... 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T22:48+0000

2023-06-11T22:48+0000

2023-06-11T22:48+0000

العراق

كردستان

العالم العربي

البرلمان العراقي

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وتأتي تلك التصريحات بسبب بعض الفقرات التي اعتمدها البرلمان، تخص إقليم كردستان العراق، ضمن الموازنة العامة للبلاد.وتابع موضحًا، "يدرك الجميع أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، وللأسف، من جحودٍ و إنكار وبطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كوردستان، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت".وأكد بارزاني، أن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور".وختم بارزاني رسالته بالقول، "الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية". مشدداً على أن "إقليم كوردستان هو ملك للشعب الكردستاني، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني، ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز و تقويض كيان إقليم كردستان، فبالنسبة لنا، إن إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضا، فإما كردستان أو الفناء".وصوت البرلمان العراقي، السبت، على المادة 14 الخلافية، والخاصة بإقليم كردستان العراق، بعد اعتراض من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان لإضافة فقرة قال إنها لا تعامل إقليم كردستان ككيان موحد.وفي 13 مارس/آذار الماضي، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون موازنة للأعوام الثلاث 2023، 2024 و 2025 وأحالها إلى البرلمان للمصادقة عليها.

https://sputnikarabic.ae/20200302/التعاون-بين-كردستان-والأردن-وآفاق-الاستثمار-الأردني-في-الإقليم-1044737842.html

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العراق, كردستان, العالم العربي, البرلمان العراقي