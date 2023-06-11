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رئيس وزراء العراق يزور مصر غدا الاثنين
رئيس وزراء العراق يزور مصر غدا الاثنين
يقوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة إلى مصر غدا الاثنين، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بغداد والقاهرة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T12:25+0000
2023-06-11T12:25+0000
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بغداد - سبوتنيك. أعلن ذلك الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان، قال فيه إن السوداني سيزور مصر، لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، اليوم الأحد.والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركتهما في القمة العربية الصينية، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

رئيس وزراء العراق يزور مصر غدا الاثنين

12:25 GMT 11.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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يقوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة إلى مصر غدا الاثنين، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بغداد والقاهرة.
بغداد - سبوتنيك. أعلن ذلك الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان، قال فيه إن السوداني سيزور مصر، لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، اليوم الأحد.
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والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركتهما في القمة العربية الصينية، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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