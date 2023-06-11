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https://sputnikarabic.ae/20230611/سفير-موسكو-لدى-فيينا-روسيا-تبقى-شريكا-تجاريا-مهمًا-للنمسا-1078011119.html
سفير موسكو لدى فيينا: روسيا تبقى شريكا تجاريا مهمًا للنمسا
سفير موسكو لدى فيينا: روسيا تبقى شريكا تجاريا مهمًا للنمسا
صرّح السفير الروسي لدى فيينا، دميتري ليوبنسكي، أن روسيا تظل واحدة من أهم الشركاء التجاريين للنمسا، على الرغم من المسار غير الودي لفيينا. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T17:48+0000
2023-06-11T17:48+0000
روسيا
النمسا
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وقال ليوبنسكي في مقابلة مع البوابة النمساوية "إكسبريس": "وفقًا للإحصاءات، لا تزال روسيا من بين أهم شركاء النمسا التجاريين وتقع في المرتبة السادسة من حيث حجم المبيعات".وأوضح ليوبنسكي أنه في كثير من النواحي "المسار غير الودي الصريح للحكومة الفيدرالية للنمسا يدمر الأساس البناء للعلاقات الثنائية التي تم بناؤها منذ عقود، ويحد بشكل كبير من احتمالات التطبيع الجاد في المستقبل المنظور".وأشار ليوبنسكي إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي، على الرغم من تباطئه تحت ضغط العقوبات ذات الدوافع السياسية، لا يزال ويبقى مهمًا.ولفت ليوبنسكي إلى أن الغرب الجماعي يخسر في لعبة العقوبات المناهضة لروسيا، على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي.وأكد ليوبنسكي أن أهداف روسيا في العملية الخاصة لا تزال كما هي، ولا ينبغي أبدًا أن تشكل أوكرانيا تهديدًا عسكريًا، ولا ينبغي أن تنشر أسلحة نووية أو تصبح عضوًا في "الناتو".وشدد ليوبنسكي أنه يجب أيضًا إلغاء جميع القوانين غير القانونية التي تميز ضد اللغة الروسية والمواطنين الناطقين بالروسية.
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روسيا, النمسا
روسيا, النمسا

سفير موسكو لدى فيينا: روسيا تبقى شريكا تجاريا مهمًا للنمسا

17:48 GMT 11.06.2023
© Photo / wikipediaفيينا
فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Photo / wikipedia
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صرّح السفير الروسي لدى فيينا، دميتري ليوبنسكي، أن روسيا تظل واحدة من أهم الشركاء التجاريين للنمسا، على الرغم من المسار غير الودي لفيينا.
وقال ليوبنسكي في مقابلة مع البوابة النمساوية "إكسبريس": "وفقًا للإحصاءات، لا تزال روسيا من بين أهم شركاء النمسا التجاريين وتقع في المرتبة السادسة من حيث حجم المبيعات".
وأوضح ليوبنسكي أنه في كثير من النواحي "المسار غير الودي الصريح للحكومة الفيدرالية للنمسا يدمر الأساس البناء للعلاقات الثنائية التي تم بناؤها منذ عقود، ويحد بشكل كبير من احتمالات التطبيع الجاد في المستقبل المنظور".
وأشار ليوبنسكي إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي، على الرغم من تباطئه تحت ضغط العقوبات ذات الدوافع السياسية، لا يزال ويبقى مهمًا.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
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ولفت ليوبنسكي إلى أن الغرب الجماعي يخسر في لعبة العقوبات المناهضة لروسيا، على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي.
وأكد ليوبنسكي أن أهداف روسيا في العملية الخاصة لا تزال كما هي، ولا ينبغي أبدًا أن تشكل أوكرانيا تهديدًا عسكريًا، ولا ينبغي أن تنشر أسلحة نووية أو تصبح عضوًا في "الناتو".
وشدد ليوبنسكي أنه يجب أيضًا إلغاء جميع القوانين غير القانونية التي تميز ضد اللغة الروسية والمواطنين الناطقين بالروسية.
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