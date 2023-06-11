https://sputnikarabic.ae/20230611/سفير-موسكو-لدى-فيينا-روسيا-تبقى-شريكا-تجاريا-مهمًا-للنمسا-1078011119.html

سفير موسكو لدى فيينا: روسيا تبقى شريكا تجاريا مهمًا للنمسا

سفير موسكو لدى فيينا: روسيا تبقى شريكا تجاريا مهمًا للنمسا

صرّح السفير الروسي لدى فيينا، دميتري ليوبنسكي، أن روسيا تظل واحدة من أهم الشركاء التجاريين للنمسا، على الرغم من المسار غير الودي لفيينا. 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T17:48+0000

2023-06-11T17:48+0000

2023-06-11T17:48+0000

روسيا

النمسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/03/1047053908_23:0:1388:768_1920x0_80_0_0_a4e0beb081fe2c712671ac47b89313e2.jpg

وقال ليوبنسكي في مقابلة مع البوابة النمساوية "إكسبريس": "وفقًا للإحصاءات، لا تزال روسيا من بين أهم شركاء النمسا التجاريين وتقع في المرتبة السادسة من حيث حجم المبيعات".وأوضح ليوبنسكي أنه في كثير من النواحي "المسار غير الودي الصريح للحكومة الفيدرالية للنمسا يدمر الأساس البناء للعلاقات الثنائية التي تم بناؤها منذ عقود، ويحد بشكل كبير من احتمالات التطبيع الجاد في المستقبل المنظور".وأشار ليوبنسكي إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي، على الرغم من تباطئه تحت ضغط العقوبات ذات الدوافع السياسية، لا يزال ويبقى مهمًا.ولفت ليوبنسكي إلى أن الغرب الجماعي يخسر في لعبة العقوبات المناهضة لروسيا، على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي.وأكد ليوبنسكي أن أهداف روسيا في العملية الخاصة لا تزال كما هي، ولا ينبغي أبدًا أن تشكل أوكرانيا تهديدًا عسكريًا، ولا ينبغي أن تنشر أسلحة نووية أو تصبح عضوًا في "الناتو".وشدد ليوبنسكي أنه يجب أيضًا إلغاء جميع القوانين غير القانونية التي تميز ضد اللغة الروسية والمواطنين الناطقين بالروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230611/بيسكوف-رعاة-نظام-كييف-لا-يسمحون-له-بالانخراط-في-مفاوضات-مع-روسيا-1077992969.html

النمسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, النمسا