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https://sputnikarabic.ae/20230611/محمد-بن-زايد-يختبر-أول-سيارة-تركية-محلية-الصنع-بحضور-أردوغان-فيديو-1077991051.html
محمد بن زايد يختبر أول سيارة تركية محلية الصنع بحضور أردوغان... فيديو
محمد بن زايد يختبر أول سيارة تركية محلية الصنع بحضور أردوغان... فيديو
أجرى رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اختبارا لأول سيارة تركية محلية ‏الصنع، وذلك بعد وصوله إلى تركيا في زيارة عمل. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T08:26+0000
2023-06-11T08:26+0000
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رجب طيب أردوغان
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ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يدعو نظيره الإماراتي، للاطلاع على أول سيارة تركية، والتي تحمل العلامة التجارية "توغ".واستقل الرئيس الإماراتي السيارة، واختبرها في مطار إسطنبول، وكان يجلس بجواره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتجولا بها.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، شهد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، افتتاح مصنع أول سيارة محلية تركية.‏وافتتح أردوغان مصنع السيارة الذي يحمل العلامة "توغ"، في منطقة غمليك في ولاية بورصة، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وجاء افتتاح مصنع أول سيارة محلية في تركيا بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.ومن المتوقع أن يُعلن عن سعر السيارة "توغ" في شهر فبراير/ شباط 2023، مع بدء المبيعات الأولية، وسيتم تصديرها إلى بقية دول العالم بعد 15 إلى 18 شهرا فقط من طرحها للبيع داخل تركيا، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الرئيسان-التركي-والإماراتي-يشاهدان-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-في-ستاد-أتاتورك-بإسطنبول--فيديو-وصور-1077985892.html
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أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, رجب طيب أردوغان

محمد بن زايد يختبر أول سيارة تركية محلية الصنع بحضور أردوغان... فيديو

08:26 GMT 11.06.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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أجرى رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اختبارا لأول سيارة تركية محلية ‏الصنع، وذلك بعد وصوله إلى تركيا في زيارة عمل.
ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يدعو نظيره الإماراتي، للاطلاع على أول سيارة تركية، والتي تحمل العلامة التجارية "توغ".
واستقل الرئيس الإماراتي السيارة، واختبرها في مطار إسطنبول، وكان يجلس بجواره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتجولا بها.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، شهد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، افتتاح مصنع أول سيارة محلية تركية.‏
وافتتح أردوغان مصنع السيارة الذي يحمل العلامة "توغ"، في منطقة غمليك في ولاية بورصة، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
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وجاء افتتاح مصنع أول سيارة محلية في تركيا بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.
ومن المتوقع أن يُعلن عن سعر السيارة "توغ" في شهر فبراير/ شباط 2023، مع بدء المبيعات الأولية، وسيتم تصديرها إلى بقية دول العالم بعد 15 إلى 18 شهرا فقط من طرحها للبيع داخل تركيا، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
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