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القوات الأوكرانية تقصف نقطة إجلاء في منطقة خيرسون ومقتل امرأة
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/القوات-الأوكرانية-تقصف-نقطة-إجلاء-في-منطقة-خيرسون-ومقتل-امرأة-1077964283.html
القوات الأوكرانية تقصف نقطة إجلاء في منطقة خيرسون ومقتل امرأة
القوات الأوكرانية تقصف نقطة إجلاء في منطقة خيرسون ومقتل امرأة
أفاد الحاكم المؤقت فلاديمير سالدو أن ضربات استهدفت، على ما يبدو، بصواريخ ستورم شادو، نُفذت حوالي الساعة 5 صباحًا من قِبَل القوات الأوكرانية على نقاط التجمع... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T03:55+0000
2023-06-10T03:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكر سالدو في قناته على تطبيق تيليغرام: "في حوالي الساعة 5 صباحًا، استمر المجرمين العسكريين الأجانب في تنفيذ ضربات على نقاط تجمع الأشخاص في الرمل العرباتي. ويُشتبه في أن الصواريخ الأجنبية من نوع ستورم شادو. وهناك تقارير عن وفاة امرأة واحدة بالفعل".وأضاف أن القصف المكثف مستمر على مدينة جيليزني بدءًا من الليل، وتم تدمير فندق "بوزيتيف".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/بوتين-يكلف-رئيس-الوزراء-بتشكيل-لجنة-لإزالة-آثار-الفيضان-في-مقاطعة-خيرسون-1077960955.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف نقطة إجلاء في منطقة خيرسون ومقتل امرأة

03:55 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 03:59 GMT 10.06.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أفاد الحاكم المؤقت فلاديمير سالدو أن ضربات استهدفت، على ما يبدو، بصواريخ ستورم شادو، نُفذت حوالي الساعة 5 صباحًا من قِبَل القوات الأوكرانية على نقاط التجمع المؤقتة في أراضي الرمل العرباتية في منطقة خيرسون.
وذكر سالدو في قناته على تطبيق تيليغرام: "في حوالي الساعة 5 صباحًا، استمر المجرمين العسكريين الأجانب في تنفيذ ضربات على نقاط تجمع الأشخاص في الرمل العرباتي. ويُشتبه في أن الصواريخ الأجنبية من نوع ستورم شادو. وهناك تقارير عن وفاة امرأة واحدة بالفعل".
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بوتين يكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإزالة آثار الفيضان في مقاطعة خيرسون
أمس, 18:10 GMT
وأضاف أن القصف المكثف مستمر على مدينة جيليزني بدءًا من الليل، وتم تدمير فندق "بوزيتيف".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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