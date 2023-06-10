https://sputnikarabic.ae/20230610/القوات-الأوكرانية-تقصف-نقطة-إجلاء-في-منطقة-خيرسون-ومقتل-امرأة-1077964283.html
القوات الأوكرانية تقصف نقطة إجلاء في منطقة خيرسون ومقتل امرأة
القوات الأوكرانية تقصف نقطة إجلاء في منطقة خيرسون ومقتل امرأة
أفاد الحاكم المؤقت فلاديمير سالدو أن ضربات استهدفت، على ما يبدو، بصواريخ ستورم شادو، نُفذت حوالي الساعة 5 صباحًا من قِبَل القوات الأوكرانية على نقاط التجمع... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T03:55+0000
2023-06-10T03:55+0000
2023-06-10T03:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكر سالدو في قناته على تطبيق تيليغرام: "في حوالي الساعة 5 صباحًا، استمر المجرمين العسكريين الأجانب في تنفيذ ضربات على نقاط تجمع الأشخاص في الرمل العرباتي. ويُشتبه في أن الصواريخ الأجنبية من نوع ستورم شادو. وهناك تقارير عن وفاة امرأة واحدة بالفعل".وأضاف أن القصف المكثف مستمر على مدينة جيليزني بدءًا من الليل، وتم تدمير فندق "بوزيتيف".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/بوتين-يكلف-رئيس-الوزراء-بتشكيل-لجنة-لإزالة-آثار-الفيضان-في-مقاطعة-خيرسون-1077960955.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف نقطة إجلاء في منطقة خيرسون ومقتل امرأة
03:55 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 03:59 GMT 10.06.2023) تابعنا عبر
أفاد الحاكم المؤقت فلاديمير سالدو أن ضربات استهدفت، على ما يبدو، بصواريخ ستورم شادو، نُفذت حوالي الساعة 5 صباحًا من قِبَل القوات الأوكرانية على نقاط التجمع المؤقتة في أراضي الرمل العرباتية في منطقة خيرسون.
وذكر سالدو في قناته على تطبيق تيليغرام: "في حوالي الساعة 5 صباحًا، استمر المجرمين العسكريين الأجانب في تنفيذ ضربات على نقاط تجمع الأشخاص في الرمل العرباتي. ويُشتبه في أن الصواريخ الأجنبية من نوع ستورم شادو. وهناك تقارير عن وفاة امرأة واحدة بالفعل".
وأضاف أن القصف المكثف مستمر على مدينة جيليزني بدءًا من الليل، وتم تدمير فندق "بوزيتيف".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.