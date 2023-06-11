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https://sputnikarabic.ae/20230611/واشنطن-والرياض-تؤكدان-انخفاض-حدة-القتال-بين-طرفي-النزاع-في-السودان-1078014184.html
واشنطن والرياض تؤكدان انخفاض حدة القتال بين طرفي النزاع في السودان
واشنطن والرياض تؤكدان انخفاض حدة القتال بين طرفي النزاع في السودان
أكدت السعودية والولايات المتحدة، اليوم الأحد، انخفاض حدة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الهدنة التي أُعلنت في 10 يونيو/حزيران الجاري. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T22:24+0000
2023-06-11T22:24+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية السعودية في بيان مشترك، "يعلن المسيران أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 يونيو 2023، مما أدى إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان، ومكن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.وشدد البيان على استعداد كل من الرياض وواشنطن لاستئناف المباحثات بين طرفي النزاع، بمجرد إظهارهما تقيدهما بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة.وكانت السعودية والولايات المتحدة أعلنتا عبر بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية يوم الجمعة الماضي، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم 10 يونيو/ حزيران بتوقيت الخرطوم.وتدور منذ 15 أبريل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.ووجه دقلو اتهامات للجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي

واشنطن والرياض تؤكدان انخفاض حدة القتال بين طرفي النزاع في السودان

22:24 GMT 11.06.2023
© Photo / عادل عبد الباقيقصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Photo / عادل عبد الباقي
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أكدت السعودية والولايات المتحدة، اليوم الأحد، انخفاض حدة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الهدنة التي أُعلنت في 10 يونيو/حزيران الجاري.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية السعودية في بيان مشترك، "يعلن المسيران أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 يونيو 2023، مما أدى إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان، ومكن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.
وأعربت الولايات المتحدة والسعودية، وفق البيان، عن أسفهما الشديد جراء عودة الطرفين إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، مؤكدين أن الحل العسكري للصراع غير مقبول، ويدينان بشدة تلك الأعمال، ويدعوان إلى وقفها فوراً.
وشدد البيان على استعداد كل من الرياض وواشنطن لاستئناف المباحثات بين طرفي النزاع، بمجرد إظهارهما تقيدهما بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة.
وكانت السعودية والولايات المتحدة أعلنتا عبر بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية يوم الجمعة الماضي، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم 10 يونيو/ حزيران بتوقيت الخرطوم.
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19:36 GMT
وتدور منذ 15 أبريل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
ووجه دقلو اتهامات للجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
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