خلافات بشأن انضمام أوكرانيا لحلف "الناتو".. انتهاء الهدنة المؤقتة في السودان
15:22 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 15:39 GMT 11.06.2023)
"الناتو" : خلافات بشأن انضمام أوكرانيا للحلف ، انتهاء الهدنة المؤقتة في السودان ، السعودية تدعو الليبيين إلى توقيع توافقات لجنة (6+6)
"الناتو" يقول إنه توجد خلافات بشأن انضمام أوكرانيا للحلف، وزيلينسكي يعبر عن خيبة أمله، وانتهاء الهدنة المؤقتة في السودان وحاكم دارفور يطالب بتحقيق دولي في أحداث مدينتي الجنينة وكتم.
السعودية تدعو الليبيين إلى توقيع توافقات لجنة (6+6) بشأن قوانين الانتخابات، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للأسبوع الثالث والعشرين، و"المقاصة الآسيوي" يعتمد سلة عملات بينها الروبل بدلا عن الدولار و"سويفت" لتنفيذ التعاملات التجارية.
"الناتو" يقول إنه توجد خلافات بشأن انضمام أوكرانيا للحلف وزيلينسكي يعبر عن خيبة أمله
أعلن نائب الأمين العام لحلف "الناتو"، ميرسيا جيوانا، أن الدول الأعضاء في "الناتو" لم تتوصل إلى حل وسط بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف.
وقال جيوانا إنه حاليا لا يوجد إجماع داخل "الناتو" حول موضوع انضمام أوكرانيا للحلف". وأضاف "في الوقت الذي تستمر فيه العملية الخاصة الروسية، يجب تأجيل قضية انضمام كييف إلى الحلف".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للكتلة في قمة يوليو لتحالف شمال الأطلسي في فيلنيوس.
وأشار أيضًا إلى أن الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل لأن بلاده لم تتلق بعد ردًا إيجابيًا واضحًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
أكد أستاذ العلاقات الدولية، جمال واكيم، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يريدان أوكرانيا ساحة لحرب بالوكالة ضد روسيا، ولكن دون تدخل مباشر منهما، أو أن يكونا طرفا في الأزمة، لذلك واشنطن والناتو يشجعون أوكرانيا على اتخاذ مواقف عدائية ضد موسكو.
وأوضح أن الغرب يقاتل بدم الأوكرانيين دون الدخول في مواجهة مباشرة لأن ذلك سيحول الصراع إلى حرب نووية، في محاولة لاستنزاف روسيا بإطالة الأزمة إلى أمد بعيد.
وأشار إلى أن الناتو أجهض كل محاولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، لكن يبقى التعويل على تغيير الإدارة الأمريكية خلال الانتخابات القادمة لإنهاء الأزمة.
انتهاء الهدنة المؤقتة في السودان وحاكم دارفور يطالب بتحقيق دولي في أحداث مدينتي الجنينة وكتم
دوت انفجارات قوية جنوب أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد أقل من ساعة من انتهاء الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تم التوصل إليها ليوم واحد فقط برعاية أمريكية سعودية، إذ انتهت في السادسة من صباح اليوم الأحد، حيث ساد هدوء حذر العاصمة الخرطوم، في وقت تشهد فيه جيبوتي قمة لبحث الأزمة.
من جانبه اعتبر حاكم إقليم دارفور في السودان مني أركو مناوي، أن ما يجري في مدينتي الجنينة وكتم "لا يمكن أن يمر دون تحقيق دولي".
وكان مناوي أعلن، الأحد الماضي، إقليم دارفور منطقة منكوبة مع استمرار أعمال "النهب والقتل"، فيما نفى الجيش السوداني، في اليوم نفسه، سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة كتم.
وحذر المدير الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإقليم دارفور، توبي هارورد، مما قال إنه "تدهور سريع للأوضاع في مدينة الجنينة وسط غياب لسلطة الدولة والقانون".
قال الكاتب الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، إن تمديد الهدنة في السودان وارد بعد نجاح هدنة اليوم الواحد لكن مجرد التجديد قد لا يكون مكافئا لإحداث تقدم في المفاوضات بين الطرفين.
وذكر أن الوساطة تبحث في سبل إصدار هدنة جديدة أو وقف إطلاق النار، بعد تحسين آليات مراقبة الهدنة، حتى يمكن التأكد من إيفاء الأطراف بالتزاماتهما ومنع إطلاق النار خلال فترة الهدنة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
ولفت إلى أدوات الوسطاء للضغط على الطرفين، والمتمثلة في العقوبات على المؤسسات كمرحلة أولى، ومن ثم على الأشخاص، مما يعزز مبدأ العقوبات، وربما تصل إلى تضييق اقتصادي أكبر على الطرف المتهم بخرق الهدنة ويعيق عملية السلام.
السعودية تدعو الليبيين إلى توقيع توافقات لجنة (6+6) بشأن قوانين الانتخابات
دعت السعودية، كافة الأطراف في ليبيا إلى التوقيع رسمياً على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي توافق عليها أعضاء لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وعبرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على "القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي .
كانت لجنة (6+6) أصدرت إعلاناً بشأن التوافق على قوانين الانتخابات في ختام اجتماعاتها على مدى يومي 6 و7 يونيو في مدينة بوزنيقة بالمغرب.
وقالت اللجنة التابعة لمجلسي النواب والدولة الليبيين إن القوانين الانتخابية التي أقرتها، مؤخرا، "نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة".
بينما أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب "العدالة والبناء"، في بيانات منفصلة، "رفضهم لتلك المخرجات".
قال محمد العباني عضو مجلس النواب الليبي، إن السعودية بما لها من ثقل في المنطقة، يمكنها فعل شيء من الضغط على الفرقاء الليبيين بما تمتلكه من نفوذ ومصالح في المنطقة، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك فإنه يستبعد أن تحدث تأثيرا كبيرا في هذا الملف بالذات.
وأضاف العباني أن ما يحدث هو صدام مصالح ليس إلا، مشيرا إلى أن الانتخابات في ليبيا – إذا تمت - يمكن أن تحدث تغييرا في المواقع والمصالح والنفوذ، فالكل يتمسك بالأوضاع القائمة.
وأشار العباني إلى أن التعديل الثالث عشر في البيان الدستوري الذي أوجد لجنة ستة زائد ستة منحها هذه الصلاحية وهي إلزامية قراراتها، موضحا أن اختصاصها هو النظر في النقاط الخلافية.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للأسبوع الثالث والعشرين
دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك إلى العصيان المدني ضد الحكومة اليمينية في إسرائيل والتي يقودها بنيامين نتنياهو، لا سيما لمنعها من التدخل في شؤون القضاء.
جاء ذلك بعد أن استؤنفت، الاحتجاجات الإسرائيلية حيث تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي ضد خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تريد حكومة بنيامين نتانياهو فرضها.
وتجمعت حشود في وسط تل أبيب ومدينتي حيفا ورحوفوت، حيث رفع عدد من المتظاهرين لافتات تنتقد تقاعس الحكومة في مواجهة موجة الجريمة التي تطال حاليا الأقلية العربية.
وبشأن الإصلاح القضائي، ترى الحكومة الإسرائيلية، وهي واحدة من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، أنه يهدف خصوصا لإعادة توازن السلطة من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيّسة. في حين أن منتقدي الإصلاح يعتقدون أنه يهدد بفتح الطريق أمام انحراف سلطوي.
هذا ويجري الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مفاوضات منذ شهر مع ممثلين للحكومة والمعارضة من أجل الوصول إلى حل وسط حول شروط الإصلاح القضائي.
قال أشرف العجرمي الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي إن الأزمة في إسرائيل ربما تطول لأنه حتى اللحظة لا يوجد تفاهم بين الفريقين، لافتا إلى أن الأمور تسير في اتجاه عدم التوافق بسبب موقف الحكومة المتصلب.
وأضاف العجرمي أن نتانياهو مصمم على الاستمرار في موقفه حسبما ذكر وزير القضاء الذي يقود هذه الحملة، مشيرا إلى أن الحوار متوقف تماما.
وأشار العجرمي إلى أنه إذا استمرت الاحتجاجات وأخذت أشكالا أخرى مثل الإضرابات والاعتصامات، فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط الحكومة، وإلا فإن هذا الوضع الاحتجاجي لن يؤثر على نتنياهو وحكومته.
"المقاصة الآسيوي" يعتمد سلة عملات بينها الروبل بدلا عن الدولار و"سويفت" لتنفيذ التعاملات التجارية
أكد اتحاد المقاصة الآسيوي "ACU" اعتماد عملات اليوان والروبل والروبية واستحداث منصة إلكترونية لتنفيذ التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء بمعزل عن الدولار ونظام "سويفت".
وأشار الأمين العام لاتحاد المقاصة الآسيوي "ACU" فرهاد مرسلي إلى أن اجتماع اتحاد المقاصة الآسيوي في طهران مؤخراً تبنى 12 قراراً، إذ أكد مسؤولو البنكين المركزيين الهندي والباكستاني أن هذه القرارات تصب لصالح إيران وتجار البلاد قياساً ببقية الأعضاء.
وبيّن مرسلي أن من أهم القرارات المتخذة هو التبادل بين التجار الإيرانيين وبقية تجار الدول الأعضاء عبر عملة الروبية، بحيث بإمكان تجار إيران فتح حسابات بالروبية في بنوك محددة، علماً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وأضاف، أن التجار الإيرانيين سيتمكنون من الحصول على تمويل بعملات الروبية واليوان والروبل إلى جانب العملات الوطنية الأخرى للدول الأعضاء، والخلاص من حظر الدولار ومنصة سويفت.
قال الخبير الاقتصادي أحمد شمخ "إن هذا الأمر يخدم شعوب المنطقة والدول الفقيرة والدول الأقل نمواً، خاصةً وأن البحث عن عملات محلية بديلة للدولار سيقلل الكثير من التكلفة ويبعد الهيمنة الأمريكية على المنطقة والعالم بأسره، ولكن سيستغرق الأمر فترة حتى يسقط نظام الرأسمالية العالمي وظهور دول بازغة".
وأشار إلى أن هناك سلة عملات دخلت فيها مؤخراً دول من المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وبالتأكيد سيصب ذلك في صالح هذه الدول لأنها ستعمل وفقاً لآلية جديدة تتماشى مع اقتصاداتها وإمكانياتها وتقلل من هيمنة الدولار في التبادلات التجارية من خلال تقوية اقتصاداتها".