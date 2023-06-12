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إعصار "غوتشول" يقترب من الساحل الشرقي لليابان
إعصار "غوتشول" يقترب من الساحل الشرقي لليابان
حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية الرئيسية من اقتراب إعصار "غوتشول"، الذي منح الرقم ثلاثة في اليابان، من الساحل الشرقي للبلاد. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T04:47+0000
2023-06-12T05:09+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وأضافت الأرصاد الجوية، أن الضغط في وسط الإعصار يبلغ 985 هكتوباسكال، وسرعة الرياح 25 مترًا في الثانية، مع هبات - 35 متراً في الثانية، ومساء الاثنين، سيقترب الإعصار من جزر إيزو وأرخبيل أوغاساوارا.مع اقتراب الإعصار صباح الثلاثاء، ستشهد جزر إيزو رياحاً بارتفاع 18 مترًا مع هبة 30 مترًا في الثانية، وأوغاساوارا بسرعة 15 مترًا في الثانية و25 مترًا في الثانية من العواصف. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ستة أمتار.
https://sputnikarabic.ae/20230612/كندا-تشهد-تراجعا-في-حرائق-الغابات-بمقاطعة-كيبيك-1078015724.html
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العالم, أخبار اليابان, أخبار الأعاصير, أعاصير
العالم, أخبار اليابان, أخبار الأعاصير, أعاصير

إعصار "غوتشول" يقترب من الساحل الشرقي لليابان

04:47 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 05:09 GMT 12.06.2023)
© AFP 2023 / Yuichi Yamazakiإعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022.
إعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
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حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية الرئيسية من اقتراب إعصار "غوتشول"، الذي منح الرقم ثلاثة في اليابان، من الساحل الشرقي للبلاد.
طوكيو - سبوتنيك. وأضافت الأرصاد الجوية، أن الضغط في وسط الإعصار يبلغ 985 هكتوباسكال، وسرعة الرياح 25 مترًا في الثانية، مع هبات - 35 متراً في الثانية، ومساء الاثنين، سيقترب الإعصار من جزر إيزو وأرخبيل أوغاساوارا.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
كندا تشهد تراجعا في حرائق الغابات بمقاطعة كيبيك
04:21 GMT
مع اقتراب الإعصار صباح الثلاثاء، ستشهد جزر إيزو رياحاً بارتفاع 18 مترًا مع هبة 30 مترًا في الثانية، وأوغاساوارا بسرعة 15 مترًا في الثانية و25 مترًا في الثانية من العواصف. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ستة أمتار.
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