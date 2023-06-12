https://sputnikarabic.ae/20230612/إعصار-غوتشول-يقترب-من-الساحل-الشرقي-لليابان-1078015830.html
إعصار "غوتشول" يقترب من الساحل الشرقي لليابان
إعصار "غوتشول" يقترب من الساحل الشرقي لليابان
حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية الرئيسية من اقتراب إعصار "غوتشول"، الذي منح الرقم ثلاثة في اليابان، من الساحل الشرقي للبلاد. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T04:47+0000
2023-06-12T04:47+0000
2023-06-12T05:09+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وأضافت الأرصاد الجوية، أن الضغط في وسط الإعصار يبلغ 985 هكتوباسكال، وسرعة الرياح 25 مترًا في الثانية، مع هبات - 35 متراً في الثانية، ومساء الاثنين، سيقترب الإعصار من جزر إيزو وأرخبيل أوغاساوارا.مع اقتراب الإعصار صباح الثلاثاء، ستشهد جزر إيزو رياحاً بارتفاع 18 مترًا مع هبة 30 مترًا في الثانية، وأوغاساوارا بسرعة 15 مترًا في الثانية و25 مترًا في الثانية من العواصف. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ستة أمتار.
https://sputnikarabic.ae/20230612/كندا-تشهد-تراجعا-في-حرائق-الغابات-بمقاطعة-كيبيك-1078015724.html
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العالم, أخبار اليابان, أخبار الأعاصير, أعاصير
العالم, أخبار اليابان, أخبار الأعاصير, أعاصير
إعصار "غوتشول" يقترب من الساحل الشرقي لليابان
04:47 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 05:09 GMT 12.06.2023) تابعنا عبر
حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية الرئيسية من اقتراب إعصار "غوتشول"، الذي منح الرقم ثلاثة في اليابان، من الساحل الشرقي للبلاد.
طوكيو - سبوتنيك. وأضافت الأرصاد الجوية، أن الضغط في وسط الإعصار يبلغ 985 هكتوباسكال، وسرعة الرياح 25 مترًا في الثانية
، مع هبات - 35 متراً في الثانية، ومساء الاثنين، سيقترب الإعصار من جزر إيزو وأرخبيل أوغاساوارا.
مع اقتراب الإعصار صباح الثلاثاء، ستشهد جزر إيزو رياحاً بارتفاع 18 مترًا مع هبة 30 مترًا في الثانية، وأوغاساوارا بسرعة 15 مترًا في الثانية و25 مترًا في الثانية من العواصف. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ستة أمتار.