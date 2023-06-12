https://sputnikarabic.ae/20230612/السيسي-يوجه-بإنشاء-مقبرة-الخالدين-لتضم-رفات-عظماء-ورموز-مصر-1078037814.html
السيسي يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتضم رفات عظماء ورموز مصر
السيسي يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتضم رفات عظماء ورموز مصر
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإنشاء "مقبرة الخالدين"، في موقع مناسب، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في البلاد. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T21:29+0000
2023-06-12T21:29+0000
2023-06-12T21:29+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان، اليوم الاثنين إن "السيد الرئيس وجه بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن".وأشار إلى أن المقبرة تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم.وأضاف أنه "انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو/تموز 2023".
https://sputnikarabic.ae/20230606/السيسي-ونتنياهو-يؤكدان-أهمية-التنسيق-الكامل-لكشف-ملابسات-حادث-الحدود---عاجل-1077787626.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, مقبرة
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, مقبرة
السيسي يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتضم رفات عظماء ورموز مصر
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وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإنشاء "مقبرة الخالدين"، في موقع مناسب، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان، اليوم الاثنين إن "السيد الرئيس وجه بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر
من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن".
وأشار إلى أن المقبرة تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء
، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم.
وأضاف أنه "انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو/تموز 2023".