https://sputnikarabic.ae/20230606/السيسي-ونتنياهو-يؤكدان-أهمية-التنسيق-الكامل-لكشف-ملابسات-حادث-الحدود---عاجل-1077787626.html
السيسي ونتنياهو يؤكدان أهمية التنسيق الكامل لكشف ملابسات حادث الحدود
السيسي ونتنياهو يؤكدان أهمية التنسيق الكامل لكشف ملابسات حادث الحدود
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على "أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات حادث الحدود". 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T08:01+0000
2023-06-06T08:01+0000
2023-06-06T08:20+0000
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وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشيرا أن "الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود".وأكد السيسي ونتنياهو، "اعتزامهما استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان.وكانت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أفادت أمس الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي سلم الجيش المصري جثمان الجندي الذي أطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين وقتل ثلاثة منهم.وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي أعاد جثمان الجندي المصري إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث".وأضافت القناة أن الخطوة جاءت انطلاقا من رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، رغم النتائج المأساوية للهجوم، إلى جانب عدم وجود سبب أمني يجعل إسرائيل تحتفظ بالجثةوأعلن الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".من جانبه أعلن الجيش المصري، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".
https://sputnikarabic.ae/20230604/صحيفة-عبرية-تكشف-تفاصيل-خطيرة-بشأن-مقتل-3-جنود-إسرائيليين-على-الحدود-المصرية-1077731149.html
https://sputnikarabic.ae/20230605/بلينكن-مقتل-3-جنود-إسرائيليين-على-الحدودية-مع-مصر-تذكير-للخطر-اليومي-الذي-تتعرض-له-إسرائيل---عاجل-1077764502.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم
السيسي ونتنياهو يؤكدان أهمية التنسيق الكامل لكشف ملابسات حادث الحدود
08:01 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 08:20 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على "أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات حادث الحدود".
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان
، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشيرا أن "الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود".
وأكد السيسي ونتنياهو، "اعتزامهما استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان.
وكانت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أفادت أمس الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي سلم الجيش المصري جثمان الجندي
الذي أطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين وقتل ثلاثة منهم.
وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي أعاد جثمان الجندي المصري إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث".
وأضافت القناة أن الخطوة جاءت انطلاقا من رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، رغم النتائج المأساوية للهجوم، إلى جانب عدم وجود سبب أمني يجعل إسرائيل تحتفظ بالجثة
وأعلن الجيش الإسرائيلي
، مؤخرا، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".
من جانبه أعلن الجيش المصري
، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.
وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".
وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".