عربي
https://sputnikarabic.ae/20230612/العراق-يعتمد-ميزانية-قياسية-بقيمة-153-مليار-دولار-لعام-2023-1078015622.html
العراق يعتمد ميزانية قياسية بقيمة 153 مليار دولار لعام 2023
العراق يعتمد ميزانية قياسية بقيمة 153 مليار دولار لعام 2023
وافق البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على ميزانية عام 2023، والتي تبلغ قيمتها 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار). 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T03:13+0000
2023-06-12T03:13+0000
البرلمان العراقي
ميزانية
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065845095_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_b3515f0f04485b7c307eb2defdccd202.jpg
تشمل هذه الميزانية إنفاقًا قياسيًا على رواتب الحكومة المتزايدة ومشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.ووفقًا للمشرعين ووثيقة الميزانية، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى قياسي مرتفع يفوق أكثر من مرتين عجز الميزانية المسجل في عام 2021.وفي 13 مارس/آذار الماضي، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون موازنة للأعوام الثلاث 2023، 2024 و 2025 وأحالها إلى البرلمان للمصادقة عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230611/رئيس-الحزب-الديمقراطي-الكردستاني-العراقي-إما-كردستان-أو-الفناء-1078014602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065845095_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_63c0fc531ba1c76e03e9cf8a68abc788.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البرلمان العراقي, ميزانية, العالم العربي, اقتصاد
البرلمان العراقي, ميزانية, العالم العربي, اقتصاد

العراق يعتمد ميزانية قياسية بقيمة 153 مليار دولار لعام 2023

03:13 GMT 12.06.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022.
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye
تابعنا عبرTelegram
وافق البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على ميزانية عام 2023، والتي تبلغ قيمتها 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار).
تشمل هذه الميزانية إنفاقًا قياسيًا على رواتب الحكومة المتزايدة ومشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.
ووفقًا للمشرعين ووثيقة الميزانية، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى قياسي مرتفع يفوق أكثر من مرتين عجز الميزانية المسجل في عام 2021.
بعد تركيا البارزاني في اوربا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي: إما كردستان أو الفناء
أمس, 22:48 GMT
وفي 13 مارس/آذار الماضي، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون موازنة للأعوام الثلاث 2023، 2024 و 2025 وأحالها إلى البرلمان للمصادقة عليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала