https://sputnikarabic.ae/20230612/العراق-يعتمد-ميزانية-قياسية-بقيمة-153-مليار-دولار-لعام-2023-1078015622.html
العراق يعتمد ميزانية قياسية بقيمة 153 مليار دولار لعام 2023
العراق يعتمد ميزانية قياسية بقيمة 153 مليار دولار لعام 2023
وافق البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على ميزانية عام 2023، والتي تبلغ قيمتها 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار). 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T03:13+0000
2023-06-12T03:13+0000
2023-06-12T03:13+0000
البرلمان العراقي
ميزانية
العالم العربي
اقتصاد
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تشمل هذه الميزانية إنفاقًا قياسيًا على رواتب الحكومة المتزايدة ومشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.ووفقًا للمشرعين ووثيقة الميزانية، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى قياسي مرتفع يفوق أكثر من مرتين عجز الميزانية المسجل في عام 2021.وفي 13 مارس/آذار الماضي، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون موازنة للأعوام الثلاث 2023، 2024 و 2025 وأحالها إلى البرلمان للمصادقة عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230611/رئيس-الحزب-الديمقراطي-الكردستاني-العراقي-إما-كردستان-أو-الفناء-1078014602.html
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البرلمان العراقي, ميزانية, العالم العربي, اقتصاد
البرلمان العراقي, ميزانية, العالم العربي, اقتصاد
العراق يعتمد ميزانية قياسية بقيمة 153 مليار دولار لعام 2023
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وافق البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على ميزانية عام 2023، والتي تبلغ قيمتها 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار).
تشمل هذه الميزانية إنفاقًا قياسيًا على رواتب الحكومة المتزايدة ومشاريع تنموية
تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.
ووفقًا للمشرعين ووثيقة الميزانية، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى قياسي مرتفع يفوق أكثر من مرتين عجز الميزانية المسجل في عام 2021.
وفي 13 مارس/آذار الماضي، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون موازنة للأعوام الثلاث 2023، 2024 و 2025 وأحالها إلى البرلمان للمصادقة عليها.