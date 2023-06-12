https://sputnikarabic.ae/20230612/بلينكن-يرجح-انضمام-السويد-للناتو-قريبا-1078034903.html
بلينكن يرجح انضمام السويد للناتو قريبا
بلينكن يرجح انضمام السويد للناتو قريبا
صرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين أن "الولايات المتحدة تتوقع الانتهاء من عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل انعقاد... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T18:12+0000
2023-06-12T18:12+0000
2023-06-12T18:12+0000
السويد
الناتو
رصد عسكري
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واشنطن- سبوتنيك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي في واشنطن: "كما قلت من قبل، إنها عملية انضمام، وأعتقد أنه من المسموح أن يعرب كل عضو في الحلف خلال هذه العملية عن مخاوفه".وأضاف بلينكن أن "بلاده تتوقع أن تنتهي عملية الانضمام قبل قمة الناتو المقررة في فيلنيوس".ووفقا لمقال مشترك لرئيس الوزراء الفنلندي، أولف كريسترسون، ووزير الدفاع السويدي، بول جونسون، قد تمنح السلطات السويدية الإذن بنشر قوات "الناتو" على أراضي المملكة قبل انضمامها رسميًا إلى الحلف.وصرح جونسون لصحيفة "داغينز نيهيتر" في 9 حزيران/ يونيو: "قررت الحكومة أن القوات المسلحة السويدية يمكنها إجراء أنشطة تحضيرية مع دول الناتو لضمان إمكانية إجراء عمليات مشتركة في المستقبل، قد تتكون الاستعدادات من نشر معدات وأفراد أجانب مؤقتًا على الأراضي السويدية".
https://sputnikarabic.ae/20230530/بلينكن-انضمام-السويد-لـ-الناتو-يجب-أن-يتم-خلال-أسابيع-1077595072.html
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السويد, الناتو, رصد عسكري
السويد, الناتو, رصد عسكري
بلينكن يرجح انضمام السويد للناتو قريبا
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صرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين أن "الولايات المتحدة تتوقع الانتهاء من عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل انعقاد قمة الحلف في تموز/ يوليو المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس".
واشنطن- سبوتنيك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي في واشنطن: "كما قلت من قبل، إنها عملية انضمام، وأعتقد أنه من المسموح أن يعرب كل عضو في الحلف خلال هذه العملية عن مخاوفه".
من وجهة نظرنا وكما يعتقد جميع أعضاء الناتو تقريبا أن الوقت قد حان كي تنتهي السويد من عملية انضمامها إلى الحلف رسميًا.
وأضاف بلينكن أن "بلاده تتوقع أن تنتهي عملية الانضمام قبل قمة الناتو المقررة في فيلنيوس".
ووفقا لمقال مشترك لرئيس الوزراء الفنلندي، أولف كريسترسون، ووزير الدفاع السويدي، بول جونسون، قد تمنح السلطات السويدية الإذن بنشر قوات "الناتو" على أراضي المملكة قبل انضمامها رسميًا إلى الحلف.
وصرح جونسون لصحيفة "داغينز نيهيتر
" في 9 حزيران/ يونيو: "قررت الحكومة أن القوات المسلحة السويدية يمكنها إجراء أنشطة تحضيرية مع دول الناتو لضمان إمكانية إجراء عمليات مشتركة في المستقبل، قد تتكون الاستعدادات من نشر معدات وأفراد أجانب مؤقتًا على الأراضي السويدية".