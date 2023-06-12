https://sputnikarabic.ae/20230612/تقارير-تتحدث-عن-أسلحة-نووية-أمريكية-منتشرة-في-أوروبا-سرا-1078033140.html
تقارير تتحدث عن أسلحة نووية أمريكية منتشرة في أوروبا "سرا"
تقارير تتحدث عن أسلحة نووية أمريكية منتشرة في أوروبا "سرا"
أعلنت أليسيا ساندرز زاكري، منسقة السياسات والبحوث في الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "أي سي أيه إن"، أن الولايات المتحدة لديها حوالي 150 قنبلة نووية... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T16:31+0000
2023-06-12T16:31+0000
2023-06-12T16:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقالت ساندرز في إفادة لصحفيين معتمدين من قبل الأمم المتحدة اليوم الإثنين إن "تقديرات الخبراء المستقلين تشير إلى نشر حوالي 150 رأسا حربيا في القواعد الجوية الأمريكية في هذه الدول".وأضافت ساندرز زاكري أن "آيكان قلقة للغاية بشأن نشر أسلحة نووية في أي بلد في أوروبا".وأعلن البيت الأبيض، في 2 حزيران/ يونيو أن الولايات المتحدة على استعداد للمحافظة على القيود الكمية للأسلحة الاستراتيجية كما تفعل روسيا.وذكر سوليفان أن "الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا بشأن هيكل مراقبة الأسلحة للفترة التي تلي انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت".
https://sputnikarabic.ae/20230602/السفارة-الروسية-اتهامات-واشنطن-لروسيا-بانتهاك-معاهدة-ستارت-ليس-لها-علاقة-بالأسباب-الحقيقية-للأزمة--1077662878.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
تقارير تتحدث عن أسلحة نووية أمريكية منتشرة في أوروبا "سرا"
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أعلنت أليسيا ساندرز زاكري، منسقة السياسات والبحوث في الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "أي سي أيه إن"، أن الولايات المتحدة لديها حوالي 150 قنبلة نووية متمركزة في القواعد الجوية الأمريكية في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وتركيا دون أي إعلان رسمي.
وقالت ساندرز في إفادة لصحفيين معتمدين من قبل الأمم المتحدة اليوم الإثنين إن "تقديرات الخبراء المستقلين تشير إلى نشر حوالي 150 رأسا حربيا في القواعد الجوية الأمريكية في هذه الدول".
وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد أو رفض علني لنشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا، فإننا نعلم أن الأسلحة النووية (الأمريكية) منتشرة في خمس دول في جميع أنحاء أوروبا: ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا.
وأضافت ساندرز زاكري أن "آيكان قلقة للغاية بشأن نشر أسلحة نووية في أي بلد في أوروبا".
وأعلن البيت الأبيض، في 2 حزيران/ يونيو أن الولايات المتحدة على استعداد للمحافظة على القيود الكمية للأسلحة الاستراتيجية كما تفعل روسيا.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "العالم يدخل حقبة جديدة تتطلب استراتيجيات جديدة لمنع سباق التسلح وتقليل مخاطر سوء الفهم والتصعيد".
وذكر سوليفان
أن "الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا بشأن هيكل مراقبة الأسلحة للفترة التي تلي انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت".