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https://sputnikarabic.ae/20230612/شاحنات-مسيرة-تحمل-بضائع-تنطلق-من-سانت-بطرسبرغ-إلى-موسكو-الأربعاء-1078038241.html
شاحنات مسيرة تحمل بضائع تنطلق من سانت بطرسبرغ إلى موسكو الأربعاء
شاحنات مسيرة تحمل بضائع تنطلق من سانت بطرسبرغ إلى موسكو الأربعاء
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، أن شاحنات "كاماز" المسيرة (بدون سائق)، ستنطلق يوم 14 يونيو/حزيران على الطريق السريع "نيفا"، وستنقل البضائع التجارية... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T22:09+0000
2023-06-12T22:33+0000
شاحنات كاماز
كاماز
روسيا
شاحنات
مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "كجزء من مشروع الممرات اللوجيستية غير المأهولة، ستنقل شاحنات كاماز (بدون سائق) البضائع التجارية من سانت بطرسبرغ إلى موسكو في 14 يونيو".وأوضحت وزارة النقل الروسية، أن تطوير تسليم البضائع عبر مركبات مسيرة يتم كجزء من برنامج النظام القانوني التجريبي، وفقًا للمتطلبات المحددة في البرنامج، يُسمح للمركبات غير المأهولة بالعمل على الطريق السريع "إم-11" التي اجتازت تقييمًا للامتثال لمتطلبات السلامة التي يُجريها مختبر المركز العلمي الحكومي الروسي للمركبات "نامي"، والتي سُجلت في وزارة الداخلية على أنها "مسيرة" غير مأهولة. حتى الآن، اجتاز "كاماز" فقط جميع تلك الإجراءات المعمول بها.وقال نائب وزير النقل، دميتري باكانوف: "تدعم وزارة النقل الروسية الشركات المحلية التي تنفذ حلولاً مبتكرة في مجال المسيرات، التي تُنفذ بدون جذب أموال من الميزانية الحكومية، وهي على استعداد لمساعدتها".وأضافت وزارة النقل، أنه في المستقبل القريب، ستنطلق على الطريق السريع أيضاً، شاحنات بدون سائق من مطور آخر محلي "سبيرأفتوتيتش" الذي تم تسجيل معداته أيضًا من قبل "نامي". بالإضافة إلى ذلك، فإن عددًا من الشركات الأخرى تعمل على تطوير حلول مماثلة في روسيا والتي يجب عليها أولا تسجيل اختراعاتها ونيل الشهادات والأذون اللازمة.
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شاحنات كاماز, كاماز, روسيا, شاحنات, مسيرة
شاحنات كاماز, كاماز, روسيا, شاحنات, مسيرة

شاحنات مسيرة تحمل بضائع تنطلق من سانت بطرسبرغ إلى موسكو الأربعاء

22:09 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 22:33 GMT 12.06.2023)
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كاماز ماستر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
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أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، أن شاحنات "كاماز" المسيرة (بدون سائق)، ستنطلق يوم 14 يونيو/حزيران على الطريق السريع "نيفا"، وستنقل البضائع التجارية من مدينة سانت بطرسبرغ إلى العاصمة موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "كجزء من مشروع الممرات اللوجيستية غير المأهولة، ستنقل شاحنات كاماز (بدون سائق) البضائع التجارية من سانت بطرسبرغ إلى موسكو في 14 يونيو".
وأضافت النقل الروسية أن المشروع يشارك فيه أكبر شركات النقل الروسية، (بيك، غلوبالتروك، غازبرومنفت-سنابجينيه".
وأوضحت وزارة النقل الروسية، أن تطوير تسليم البضائع عبر مركبات مسيرة يتم كجزء من برنامج النظام القانوني التجريبي، وفقًا للمتطلبات المحددة في البرنامج، يُسمح للمركبات غير المأهولة بالعمل على الطريق السريع "إم-11" التي اجتازت تقييمًا للامتثال لمتطلبات السلامة التي يُجريها مختبر المركز العلمي الحكومي الروسي للمركبات "نامي"، والتي سُجلت في وزارة الداخلية على أنها "مسيرة" غير مأهولة. حتى الآن، اجتاز "كاماز" فقط جميع تلك الإجراءات المعمول بها.
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وقال نائب وزير النقل، دميتري باكانوف: "تدعم وزارة النقل الروسية الشركات المحلية التي تنفذ حلولاً مبتكرة في مجال المسيرات، التي تُنفذ بدون جذب أموال من الميزانية الحكومية، وهي على استعداد لمساعدتها".
وأضافت وزارة النقل، أنه في المستقبل القريب، ستنطلق على الطريق السريع أيضاً، شاحنات بدون سائق من مطور آخر محلي "سبيرأفتوتيتش" الذي تم تسجيل معداته أيضًا من قبل "نامي".
بالإضافة إلى ذلك، فإن عددًا من الشركات الأخرى تعمل على تطوير حلول مماثلة في روسيا والتي يجب عليها أولا تسجيل اختراعاتها ونيل الشهادات والأذون اللازمة.
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