https://sputnikarabic.ae/20230612/قطر-ترحب-بتوافق-أعضاء-لجنة-66-الليبية-على-القوانين-الانتخابية-1078016400.html
قطر ترحب بتوافق أعضاء لجنة "6+6" الليبية على القوانين الانتخابية
قطر ترحب بتوافق أعضاء لجنة "6+6" الليبية على القوانين الانتخابية
رحبت دولة قطر بتوافق أعضاء لجنة "6+6" الليبية على القوانين الانتخابية، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاتفاق السياسي، وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T05:41+0000
2023-06-12T05:41+0000
2023-06-12T05:41+0000
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وأضافت الوزارة في بيان، مساء أمس الأحد: "تعرب وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر للمملكة المغربية الشقيقة، على جهودها في استضافة المحادثات، ودعمها للحوار والتوافق بين الأطراف الليبية".وأعربت الخارجية القطرية عن دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل إنجاز مهامها.وجددت "دعم قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وانعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في وقتها من أجل استقرار ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار".وكانت لجنة "6+6" الليبية أعلنت الأربعاء الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت حوالي أسبوعين، مشددة على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حول العالم
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حول العالم
قطر ترحب بتوافق أعضاء لجنة "6+6" الليبية على القوانين الانتخابية
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رحبت دولة قطر بتوافق أعضاء لجنة "6+6" الليبية على القوانين الانتخابية، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاتفاق السياسي، وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضافت الوزارة في بيان، مساء أمس الأحد: "تعرب وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر للمملكة المغربية الشقيقة، على جهودها في استضافة المحادثات، ودعمها للحوار والتوافق بين الأطراف الليبية".
وأعربت الخارجية القطرية
عن دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل إنجاز مهامها.
وجددت "دعم قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وانعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في وقتها من أجل استقرار ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار".
وكانت لجنة "6+6" الليبية
أعلنت الأربعاء الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت حوالي أسبوعين، مشددة على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد
، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.