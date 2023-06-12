https://sputnikarabic.ae/20230612/ماكرون-يكشف-عن-الفترة-اللازمة-لتنفيذ-الهجوم-المضاد-1078037320.html
ماكرون يكشف عن الفترة اللازمة لتنفيذ "الهجوم المضاد"
ماكرون يكشف عن الفترة اللازمة لتنفيذ "الهجوم المضاد"
قدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين توقيت الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T20:42+0000
2023-06-12T20:42+0000
2023-06-12T20:42+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
رصد عسكري
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واعتبر ماكرون في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا أن "الهجوم المضاد سيستمر من عدة أسابيع إلى عدة أشهر".وأضاف ماكرون أن "الهجوم يجب أن يستمر عدة أسابيع أو شهور".وأعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية في مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الروسية بدأت هجوما مضادا على أعتاب منطقة "محيط فريميفسكي".وقال روغوف على الهواء من إذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، اليوم الإثنين: "في الوقت الحالي، بدأ هجوم مضاد من جانب رجالنا، كما أن مركبات الفرقة 127 ستدخل المعركة وتتقدم للأمام.وفي الوقت نفسه، يتم تقديم دعم هائل من قوات الفضاء الروسية، إنهم يعملون في اتجاه بلدة "نيسكوشني" ويطردون العدو من بلدة ماكاروفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230612/وكالات-تكشف-سبب-إعلان-زيلينسكي-بدء-هجوم-مضاد-1078028892.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , رصد عسكري
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , رصد عسكري
ماكرون يكشف عن الفترة اللازمة لتنفيذ "الهجوم المضاد"
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قدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين توقيت الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.
واعتبر ماكرون في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا أن "الهجوم المضاد سيستمر من عدة أسابيع إلى عدة أشهر".
بدأ الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قبل أيام قليلة و تم التخطيط له بعناية.
وأضاف ماكرون أن "الهجوم يجب أن يستمر عدة أسابيع أو شهور".
وأعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية في مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الروسية بدأت هجوما مضادا على أعتاب منطقة "محيط فريميفسكي".
وقال روغوف على الهواء من إذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، اليوم الإثنين: "في الوقت الحالي، بدأ هجوم مضاد من جانب رجالنا، كما أن مركبات الفرقة 127 ستدخل المعركة وتتقدم للأمام.
وفي الوقت نفسه
، يتم تقديم دعم هائل من قوات الفضاء الروسية، إنهم يعملون في اتجاه بلدة "نيسكوشني" ويطردون العدو من بلدة ماكاروفكا.