https://sputnikarabic.ae/20230612/مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-السودان-قد-ينهار-ويشهد-حربا-أهلية-حال-استمرار-الاشتباكات-1078023509.html

مفوضية الاتحاد الأفريقي: السودان قد ينهار ويشهد حربا أهلية حال استمرار الاشتباكات

مفوضية الاتحاد الأفريقي: السودان قد ينهار ويشهد حربا أهلية حال استمرار الاشتباكات

حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، من إمكانية انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T10:25+0000

2023-06-12T10:25+0000

2023-06-12T10:25+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال فكي، اليوم الاثنين، خلال كلمة له بقمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد): "الاشتباكات المستمرة في السودان ترفع من خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة السودانية".ومضى بقوله: "الأزمة في السودان تمثل تهديدًا كبيرًا لوجوده وللمنطقة بأسرها ولا تسمح بالمماطلة والتعطيل".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الجيش السوداني، إنه قتل المئات من عناصر "الدعم السريع" ودمر العشرات من الآليات العسكرية في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم، وهو ما نفته قوات الدعم مؤكدة أنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف الجيش.وأعلنت السعودية والولايات المتحدة الجمعة الماضية، عن توصل ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 حزيران/ يونيو الجاري، بتوقيت الخرطوم.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري

https://sputnikarabic.ae/20230612/الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يتحدثان-عن-خسائر-فادحة-للطرفين-1078018671.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار