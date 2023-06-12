https://sputnikarabic.ae/20230612/مقتل-10-أشخاص-وإصابة-11-في-حادث-انقلاب-حافلة-بأستراليا-1078014886.html
مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 في حادث انقلاب حافلة بأستراليا
مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 في حادث انقلاب حافلة بأستراليا
شهد جنوب شرق أستراليا حادثًا مروعًا حيث انقلبت حافلة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T00:11+0000
2023-06-12T00:11+0000
2023-06-12T00:11+0000
أستراليا
العالم
سقوط حافلة
حافلة ركاب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102863/09/1028630963_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_c91ab669e2069fac5b45ee081497fe4e.jpg
وأفادت شرطة مدينة "نيو ساوث ويلز" الأسترالية بأن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة مروحية ومركبات الإسعاف.تم تحويل سائق الحافلة إلى المستشفى تحت حماية الشرطة لتلقي العلاج، وما زال جهاز الطوارئ الأسترالي يعمل في موقع الحادث. كما فُتح تحقيق من قبل الشرطة للكشف عن أسباب الحادث.يذكر أن استراليا شهدت حوادث مشابهة في الأشهر الأخيرة، حيث تعرضت حافلات مدرسية لحوادث اصطدام مميتة.في أوائل يونيو، تصادمت حافلة مدرسية مع جمال في ولاية كوينزلاند، مما أدى إلى وفاة السائق. وقبل ذلك، في منتصف مايو، انقلبت حافلة مدرسية في فيكتوريا بعد تصادمها مع شاحنة قلابة، مما أسفر عن إصابة 18 طفلاً.
https://sputnikarabic.ae/20230611/أستراليا-تصبح-أول-دولة-بالعالم-تسمح-باستخدام-علاج-مثير-للجدل-1078002535.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102863/09/1028630963_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_0d2be54fd704fa74507616dd7852531d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا, العالم, سقوط حافلة, حافلة ركاب
أستراليا, العالم, سقوط حافلة, حافلة ركاب
مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 في حادث انقلاب حافلة بأستراليا
تابعنا عبر
شهد جنوب شرق أستراليا حادثًا مروعًا حيث انقلبت حافلة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين.
وأفادت شرطة مدينة "نيو ساوث ويلز" الأسترالية بأن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى
بواسطة مروحية ومركبات الإسعاف.
تم تحويل سائق الحافلة إلى المستشفى تحت حماية الشرطة لتلقي العلاج، وما زال جهاز الطوارئ الأسترالي يعمل في موقع الحادث. كما فُتح تحقيق من قبل الشرطة للكشف عن أسباب الحادث.
يذكر أن استراليا شهدت حوادث مشابهة في الأشهر الأخيرة، حيث تعرضت حافلات مدرسية لحوادث اصطدام مميتة.
في أوائل يونيو، تصادمت حافلة مدرسية مع جمال في ولاية كوينزلاند، مما أدى إلى وفاة السائق. وقبل ذلك، في منتصف مايو، انقلبت حافلة مدرسية في فيكتوريا بعد تصادمها مع شاحنة قلابة، مما أسفر عن إصابة 18 طفلاً.