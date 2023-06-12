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https://sputnikarabic.ae/20230612/مقتل-10-أشخاص-وإصابة-11-في-حادث-انقلاب-حافلة-بأستراليا-1078014886.html
مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 في حادث انقلاب حافلة بأستراليا
مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 في حادث انقلاب حافلة بأستراليا
شهد جنوب شرق أستراليا حادثًا مروعًا حيث انقلبت حافلة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T00:11+0000
2023-06-12T00:11+0000
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سقوط حافلة
حافلة ركاب
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وأفادت شرطة مدينة "نيو ساوث ويلز" الأسترالية بأن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة مروحية ومركبات الإسعاف.تم تحويل سائق الحافلة إلى المستشفى تحت حماية الشرطة لتلقي العلاج، وما زال جهاز الطوارئ الأسترالي يعمل في موقع الحادث. كما فُتح تحقيق من قبل الشرطة للكشف عن أسباب الحادث.يذكر أن استراليا شهدت حوادث مشابهة في الأشهر الأخيرة، حيث تعرضت حافلات مدرسية لحوادث اصطدام مميتة.في أوائل يونيو، تصادمت حافلة مدرسية مع جمال في ولاية كوينزلاند، مما أدى إلى وفاة السائق. وقبل ذلك، في منتصف مايو، انقلبت حافلة مدرسية في فيكتوريا بعد تصادمها مع شاحنة قلابة، مما أسفر عن إصابة 18 طفلاً.
https://sputnikarabic.ae/20230611/أستراليا-تصبح-أول-دولة-بالعالم-تسمح-باستخدام-علاج-مثير-للجدل-1078002535.html
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أستراليا, العالم, سقوط حافلة, حافلة ركاب
أستراليا, العالم, سقوط حافلة, حافلة ركاب

مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 في حادث انقلاب حافلة بأستراليا

00:11 GMT 12.06.2023
© AFP 2023 / Mal Fairclough / صورة أرشيفية... الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
 صورة أرشيفية... الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / Mal Fairclough /
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شهد جنوب شرق أستراليا حادثًا مروعًا حيث انقلبت حافلة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين.
وأفادت شرطة مدينة "نيو ساوث ويلز" الأسترالية بأن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة مروحية ومركبات الإسعاف.
تم تحويل سائق الحافلة إلى المستشفى تحت حماية الشرطة لتلقي العلاج، وما زال جهاز الطوارئ الأسترالي يعمل في موقع الحادث. كما فُتح تحقيق من قبل الشرطة للكشف عن أسباب الحادث.
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يذكر أن استراليا شهدت حوادث مشابهة في الأشهر الأخيرة، حيث تعرضت حافلات مدرسية لحوادث اصطدام مميتة.
في أوائل يونيو، تصادمت حافلة مدرسية مع جمال في ولاية كوينزلاند، مما أدى إلى وفاة السائق. وقبل ذلك، في منتصف مايو، انقلبت حافلة مدرسية في فيكتوريا بعد تصادمها مع شاحنة قلابة، مما أسفر عن إصابة 18 طفلاً.
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