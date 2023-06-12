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https://sputnikarabic.ae/20230612/ملك-الأردن-وقائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يبحثان-تعزيز-التعاون-الدفاعي-بين-البلدين-1078036987.html
ملك الأردن وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين
ملك الأردن وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين
بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T20:46+0000
2023-06-12T20:46+0000
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جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله لقائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، في الأردن، التي يزورها كوريلا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الدفاعية.وأوضحت الوكالة أن اللقاء بين عبد الله وكوريلا، حضره رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي.يذكر أن قاذفة قنابل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي - 1 لانسر"، نفذت قبل أيام، عملية قصف تدريبي على مناطق تدريبية بالمملكة العربية السعودية والأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230610/قاذفة-قنابل-أمريكية-تلقي-ذخيرة-على-مناطق-تدريبية-في-السعودية-والأردن-صور-1077971408.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط

ملك الأردن وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين

20:46 GMT 12.06.2023
© AFP 2023 / -مقاتلات حربية داخل قاعدة جوية في الأردن
مقاتلات حربية داخل قاعدة جوية في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / -
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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله لقائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، في الأردن، التي يزورها كوريلا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
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ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الدفاعية.
وأوضحت الوكالة أن اللقاء بين عبد الله وكوريلا، حضره رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي.
يذكر أن قاذفة قنابل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي - 1 لانسر"، نفذت قبل أيام، عملية قصف تدريبي على مناطق تدريبية بالمملكة العربية السعودية والأردن.
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