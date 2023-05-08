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https://sputnikarabic.ae/20230508/الصفدي-عن-أنباء-قصف-أردني-في-سوريا-أي-خطوة-يتخذها-الأردن-لحماية-أمنه-سيعلنها-في-الوقت-المناسب-1076786679.html
الصفدي عن أنباء قصف أردني في سوريا: أي خطوة نتخذها لحماية أمننا سنعلنها في الوقت المناسب
الصفدي عن أنباء قصف أردني في سوريا: أي خطوة نتخذها لحماية أمننا سنعلنها في الوقت المناسب
أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الأردن اتفق مع الحكومة السورية على تشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة موضوع خطر تهريب المخدرات، والانتهاء منه بشكل... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T13:01+0000
2023-05-08T13:05+0000
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وقال الصفدي، ردًا على سؤال حول أنباء عن قصف أردني لمهربي مخدرات داخل الأراضي السورية: "عندما نتخذ أي خطوة لحماية أمننا الوطني سنعلنها في الوقت المناسب"، مشددا على أن "تهريب المخدرات تهديد كبير للأردن والمنطقة"، حسب قناة "المملكة".وأعلن أنه "سيجري اتصالا قريبا مع نظيره السوري، فيصل مقداد، لترجمة الاتفاق بين البلدين على مكافحة تهريب المخدرات إلى آلية عمل واضحة".وأحبطت عناصر الجيش الأردني، أمس الأحد، على واجهتيها الشمالية والشرقية، محاولتي تسلل وتهريب كميات من الأسلحة والمواد المخدرة قادمة من سوريا.ونقل موقع "رؤيا" الإخباري، عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين على الواجهتين الشمالية والشرقية اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".واستهدف طيران مجهول، فجر اليوم الاثنين، مبان مهجورة يرجح استخدامها كنقاط تخزين وانطلاق لتهريب المخدرات، في المنطقة الحدودية السورية الأردنية، في ريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن "طيرانا مجهولا يرجح أنه تابع لسلاح الجو الملكي الأردني، استهدف فجر اليوم مبنى مهجورا قرب محطة التنقية في محيط قرية خراب الشحم، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، في ريف درعا الغربي".وقال مصدر محلي لـ"سبوتنيك"، إن "الموقع المستهدف يبعد نحو 1 كم عن قرية خراب الشحم، التي تعد نقطة مركزية لتحرك تجار المخدرات عبر الحدود، ويبعد 4 كم عن مدينة درعا و2 كم عن ضاحية درعا".وأسفرت الغارات عن وقوع أضرار مادية في المكان، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.وتقع قرية "شعاب" إلى الشرق من منطقة الـ "55 كم" التي تتحلق حول قاعدة "التنف"، التي تحتلها القوات الأمريكية اللاشرعية عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، في ريف محافظة السويداء الجنوبي الشرقي.وتسيطر على المنطقة مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، ورثتها عن مسلحي تنظيم "داعش" عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-الأردني-يحبط-محاولتي-تسلل-وتهريب-مخدرات-من-سوريا-1076770887.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الصفدي عن أنباء قصف أردني في سوريا: أي خطوة نتخذها لحماية أمننا سنعلنها في الوقت المناسب

13:01 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 13:05 GMT 08.05.2023)
© AFP 2023 / ANWAR AMROوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الأردن اتفق مع الحكومة السورية على تشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة موضوع خطر تهريب المخدرات، والانتهاء منه بشكل كامل".
وقال الصفدي، ردًا على سؤال حول أنباء عن قصف أردني لمهربي مخدرات داخل الأراضي السورية: "عندما نتخذ أي خطوة لحماية أمننا الوطني سنعلنها في الوقت المناسب"، مشددا على أن "تهريب المخدرات تهديد كبير للأردن والمنطقة"، حسب قناة "المملكة".
وأعلن أنه "سيجري اتصالا قريبا مع نظيره السوري، فيصل مقداد، لترجمة الاتفاق بين البلدين على مكافحة تهريب المخدرات إلى آلية عمل واضحة".
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات من سوريا
أمس, 20:51 GMT
وأحبطت عناصر الجيش الأردني، أمس الأحد، على واجهتيها الشمالية والشرقية، محاولتي تسلل وتهريب كميات من الأسلحة والمواد المخدرة قادمة من سوريا.
ونقل موقع "رؤيا" الإخباري، عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين على الواجهتين الشمالية والشرقية اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
واستهدف طيران مجهول، فجر اليوم الاثنين، مبان مهجورة يرجح استخدامها كنقاط تخزين وانطلاق لتهريب المخدرات، في المنطقة الحدودية السورية الأردنية، في ريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن "طيرانا مجهولا يرجح أنه تابع لسلاح الجو الملكي الأردني، استهدف فجر اليوم مبنى مهجورا قرب محطة التنقية في محيط قرية خراب الشحم، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، في ريف درعا الغربي".
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا... صور وفيديو
1 مايو, 14:00 GMT
وقال مصدر محلي لـ"سبوتنيك"، إن "الموقع المستهدف يبعد نحو 1 كم عن قرية خراب الشحم، التي تعد نقطة مركزية لتحرك تجار المخدرات عبر الحدود، ويبعد 4 كم عن مدينة درعا و2 كم عن ضاحية درعا".
وأسفرت الغارات عن وقوع أضرار مادية في المكان، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.
وتقع قرية "شعاب" إلى الشرق من منطقة الـ "55 كم" التي تتحلق حول قاعدة "التنف"، التي تحتلها القوات الأمريكية اللاشرعية عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، في ريف محافظة السويداء الجنوبي الشرقي.
وتسيطر على المنطقة مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، ورثتها عن مسلحي تنظيم "داعش" عام 2016.
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