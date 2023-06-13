https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلام-فنزويلا-وإيران-توقعان-مذكرات-تفاهم-في-مجال-البتروكيماويات-والنقل-والزراعة-1078039026.html
إعلام: فنزويلا وإيران توقعان مذكرات تفاهم في مجال البتروكيماويات والنقل والزراعة
إعلام: فنزويلا وإيران توقعان مذكرات تفاهم في مجال البتروكيماويات والنقل والزراعة
أفادت وسائل إعلام فنزويلية، اليوم الثلاثاء، أن كاراكاس وطهران وقعتا عددا من مذكرات التفاهم للتعاون في قطاعات الصناعات الزراعية والتعدين والبتروكيماويات والنقل... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T01:14+0000
2023-06-13T01:14+0000
2023-06-13T01:14+0000
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بوينس آيرس - سبوتنيك. ووقعت الوثائق عقب محادثات جرت بين الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.وقالت قناة "في تي في" التلفزيونية الفنزويلية الحكومية، "تم توقيع اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات مختلفة، مثل التعاون في التكنولوجيا والاتصالات ومذكرة تفاهم... لتصدير اللحوم المجمدة... وبروتوكول لتصدير المواشي إلى إيران".بالإضافة إلى ذلك، وقعت فنزويلا وإيران على وثائق في مجال النقل البحري والبنية التحتية للموانئ، التعليم العالي، الثقافة، العلوم، التعدين، إنتاج الأدوية، والبتروكيماويات.
https://sputnikarabic.ae/20220617/نوفاك-إنتاج-إيران-وفنزويلا-من-النفط-سيزيد-2-إلى-25-مليون-برميل-يوميا-حال-رفع-العقوبات-عنهما-1063766403.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار إيران, العالم, النقل
أخبار إيران, العالم, النقل
إعلام: فنزويلا وإيران توقعان مذكرات تفاهم في مجال البتروكيماويات والنقل والزراعة
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أفادت وسائل إعلام فنزويلية، اليوم الثلاثاء، أن كاراكاس وطهران وقعتا عددا من مذكرات التفاهم للتعاون في قطاعات الصناعات الزراعية والتعدين والبتروكيماويات والنقل ومجالات أخرى.
بوينس آيرس - سبوتنيك. ووقعت الوثائق عقب محادثات جرت بين الرئيس الفنزويلي
، نيكولاس مادورو، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وقالت قناة "في تي في" التلفزيونية الفنزويلية الحكومية، "تم توقيع اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات مختلفة، مثل التعاون في التكنولوجيا والاتصالات ومذكرة تفاهم... لتصدير اللحوم المجمدة... وبروتوكول لتصدير المواشي إلى إيران
".
بالإضافة إلى ذلك، وقعت فنزويلا وإيران على وثائق في مجال النقل البحري والبنية التحتية للموانئ، التعليم العالي، الثقافة، العلوم، التعدين، إنتاج الأدوية، والبتروكيماويات.