https://sputnikarabic.ae/20230613/الجامعة-العربية-تحذر-من-تراجع-الاهتمام-الدولي-بالقضية-الفلسطينية-1078072900.html
الجامعة العربية تحذر من تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية
الجامعة العربية تحذر من تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية
أبدت الجامعة العربية انزعاجها مما وصفته بـ "تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية"، في ظل وجود حكومة يمينية تسعى لاسترضاء المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T19:21+0000
2023-06-13T19:21+0000
2023-06-13T19:21+0000
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جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في مقر الأمانة العامة للجامعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وجهود التسوية، إضافة إلى المبادرات المطروحة في الوقت الحالي حول حل الدولتين ومستقبل التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، حسب بيان الجامعة.ولفت البيان إلى تأكيد الجانبين على ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي دون اقتطاع أي جزء من الأراضي الفلسطينية عبر مشروعات استيطانية مختلفة.وحذر البيان من أن المشروعات الاستيطانية يمكنها أن تقضي على أي جهود تهدف إلى حل القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ 4 من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وذكر البيان أن أحمد أبو الغيط استمع إلى رؤية المنسق الأممي حول الوضع في الأراضي المحتلة والهجمات الأخيرة على غزة، محذرا من هشاشة الوضع القائم وتعرضه للانفجار في أي لحظة.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جامعة الدول العربية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جامعة الدول العربية
الجامعة العربية تحذر من تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية
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أبدت الجامعة العربية انزعاجها مما وصفته بـ "تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية"، في ظل وجود حكومة يمينية تسعى لاسترضاء المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في مقر الأمانة العامة للجامعة، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وجهود التسوية، إضافة إلى المبادرات المطروحة في الوقت الحالي حول حل الدولتين ومستقبل التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل،
حسب بيان الجامعة.
ولفت البيان إلى تأكيد الجانبين على ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي دون اقتطاع أي جزء من الأراضي الفلسطينية عبر مشروعات استيطانية
مختلفة.
وحذر البيان من أن المشروعات الاستيطانية يمكنها أن تقضي على أي جهود تهدف إلى حل القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ 4 من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر البيان أن أحمد أبو الغيط استمع إلى رؤية المنسق الأممي حول الوضع في الأراضي المحتلة والهجمات الأخيرة على غزة، محذرا من هشاشة الوضع القائم
وتعرضه للانفجار في أي لحظة.