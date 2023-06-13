https://sputnikarabic.ae/20230613/المكسيك-عمدة-مكسيكو-تستقيل-من-منصبها-للتحضير-للانتخابات-الرئاسية-عن-الحزب-الحاكم-1078039130.html

المكسيك.. عمدة مكسيكو تستقيل من منصبها للتحضير للانتخابات الرئاسية عن الحزب الحاكم

المكسيك.. عمدة مكسيكو تستقيل من منصبها للتحضير للانتخابات الرئاسية عن الحزب الحاكم

أعلنت عمدة مدينة مكسيكو، كلاوديا شينباوم، يوم الاثنين، أنها ستستقيل من منصبها للتحضير لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، ممثلة لحزب حركة التجديد... 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T01:47+0000

2023-06-13T01:47+0000

2023-06-13T01:47+0000

المكسيك

أخبار المكسيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069820009_0:70:3073:1798_1920x0_80_0_0_c7b611e23ab81cdf6b96c0af5bed8f38.jpg

وقالت شينباوم، البالغة من العمر 60 عاما في مؤتمر صحفي، "لقد قررت أن أستقيل بشكل نهائي من منصب عمدة المدينة، في 16 يونيو (الجمعة)، بهدف أن أصبح أول سيدة ترأس المكسيك منذ إعلان الجمهورية".ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن شينباوم، وهي عالمة فيزيائية، تعد المرشحة المفضلة والأوفر حظا لخلافة لوبيز أوبرادور، سعيا إلى ضمان استمرار اليسار في السلطة.وتعهدت المرشحة الجديدة بمواصلة "العمل الكبير للتحول" الذي بدأه الرئيس لوبيز أوبرادور، الذي تم انتخابه في عام 2018.وإلى جانب شينباوم، أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الأسبوع الماضي، الاستقالة من منصبه في الحكومة الفيدرالية، للتركيز على تأمين ترشيح حزب حركة التجديد الوطنية (مورينا)، للانتخابات الرئاسية.واعتبر إبرارد أنه "من الضروري لكافة الراغبين في التنافس على الرئاسة عن حزب (مورينا) التنحي عن مناصبهم الحالية والتركيز في إعداد برامج قوية وضمان عملية انتخابية عادلة".ولا يمكن للوبيز أوبرادور الترشح لولاية رئاسية ثانية بموجب الدستور المكسيكي، بالرغم من شعبيته في استطلاعات الرأي، لكنه يسعى إلى استمرار اليسار في السلطة، في ولاية رئاسية جديدة تمتد لست سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20230526/العثور-على-شاحنة-بها-أكثر-من-170-مهاجرا-في-جنوب-المكسيك-1077467115.html

المكسيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المكسيك, أخبار المكسيك