https://sputnikarabic.ae/20230526/العثور-على-شاحنة-بها-أكثر-من-170-مهاجرا-في-جنوب-المكسيك-1077467115.html

العثور على شاحنة بها أكثر من 170 مهاجرا في جنوب المكسيك

العثور على شاحنة بها أكثر من 170 مهاجرا في جنوب المكسيك

قال المعهد الوطني المكسيكي للهجرة، يوم الجمعة، إنه عثر على شاحنة تقل 175 مهاجرا، معظمهم من أمريكا الوسطى، في ولاية تشياباس. 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T23:51+0000

2023-05-26T23:51+0000

2023-05-26T23:51+0000

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وأكد المعهد الوطني للهجرة، أن المهاجرين كانوا يسافرون في مقطورة شاحنة ضيقة، عندما تم إيقافهم في نقطة تفتيش في مدينة تشيابا دي كورزو.ولفت معهد الهجرة، إلى أنه خلال التفتيش عثر في الشاحنة على 154 مواطنًا من غواتيمالا و13 إكوادوريًا وثلاثة أشخاص من السلفادور وهندوراس، بالإضافة إلى مواطن باكستاني ومواطن من جمهورية الدومينيكان.وكان من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم 28 قاصرًا كانوا يسافرون بدون مرافقة بالغين.في ظل إدارة بايدن، واجهت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من المهاجرين الذين وصلوا إلى حدودها مع المكسيك.تم كسر الرقم القياسي السابق في عام 2021 ولاحقًا في عام 2022 مع أكثر من 2.3 مليون شخص، وقالت الحكومة الأمريكية إن البلاد واجهت تدفقًا لأكثر من 1.2 مليون مهاجر في عام 2023.وفي الوقت نفسه، تدعي وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 6 ملايين مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد خلال فترة ولاية بايدن.

https://sputnikarabic.ae/20230422/الرئيس-المكسيكي-يرفض-تدخل-الولايات-المتحدة-لمكافحة-الجريمة-المنظمة-1076178412.html

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