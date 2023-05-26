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https://sputnikarabic.ae/20230526/العثور-على-شاحنة-بها-أكثر-من-170-مهاجرا-في-جنوب-المكسيك-1077467115.html
العثور على شاحنة بها أكثر من 170 مهاجرا في جنوب المكسيك
العثور على شاحنة بها أكثر من 170 مهاجرا في جنوب المكسيك
قال المعهد الوطني المكسيكي للهجرة، يوم الجمعة، إنه عثر على شاحنة تقل 175 مهاجرا، معظمهم من أمريكا الوسطى، في ولاية تشياباس. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T23:51+0000
2023-05-26T23:51+0000
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وأكد المعهد الوطني للهجرة، أن المهاجرين كانوا يسافرون في مقطورة شاحنة ضيقة، عندما تم إيقافهم في نقطة تفتيش في مدينة تشيابا دي كورزو.ولفت معهد الهجرة، إلى أنه خلال التفتيش عثر في الشاحنة على 154 مواطنًا من غواتيمالا و13 إكوادوريًا وثلاثة أشخاص من السلفادور وهندوراس، بالإضافة إلى مواطن باكستاني ومواطن من جمهورية الدومينيكان.وكان من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم 28 قاصرًا كانوا يسافرون بدون مرافقة بالغين.في ظل إدارة بايدن، واجهت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من المهاجرين الذين وصلوا إلى حدودها مع المكسيك.تم كسر الرقم القياسي السابق في عام 2021 ولاحقًا في عام 2022 مع أكثر من 2.3 مليون شخص، وقالت الحكومة الأمريكية إن البلاد واجهت تدفقًا لأكثر من 1.2 مليون مهاجر في عام 2023.وفي الوقت نفسه، تدعي وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 6 ملايين مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد خلال فترة ولاية بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الرئيس-المكسيكي-يرفض-تدخل-الولايات-المتحدة-لمكافحة-الجريمة-المنظمة-1076178412.html
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المكسيك, أخبار المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
المكسيك, أخبار المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

العثور على شاحنة بها أكثر من 170 مهاجرا في جنوب المكسيك

23:51 GMT 26.05.2023
© AFP 2023 / Pedro Pardo / قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / Pedro Pardo /
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قال المعهد الوطني المكسيكي للهجرة، يوم الجمعة، إنه عثر على شاحنة تقل 175 مهاجرا، معظمهم من أمريكا الوسطى، في ولاية تشياباس.
وأكد المعهد الوطني للهجرة، أن المهاجرين كانوا يسافرون في مقطورة شاحنة ضيقة، عندما تم إيقافهم في نقطة تفتيش في مدينة تشيابا دي كورزو.
ولفت معهد الهجرة، إلى أنه خلال التفتيش عثر في الشاحنة على 154 مواطنًا من غواتيمالا و13 إكوادوريًا وثلاثة أشخاص من السلفادور وهندوراس، بالإضافة إلى مواطن باكستاني ومواطن من جمهورية الدومينيكان.
وكان من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم 28 قاصرًا كانوا يسافرون بدون مرافقة بالغين.
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في ظل إدارة بايدن، واجهت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من المهاجرين الذين وصلوا إلى حدودها مع المكسيك.
تم كسر الرقم القياسي السابق في عام 2021 ولاحقًا في عام 2022 مع أكثر من 2.3 مليون شخص، وقالت الحكومة الأمريكية إن البلاد واجهت تدفقًا لأكثر من 1.2 مليون مهاجر في عام 2023.
وفي الوقت نفسه، تدعي وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 6 ملايين مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد خلال فترة ولاية بايدن.
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